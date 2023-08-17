曾刺青遍布全身惹争议！NANA如今逐渐洗掉：妈妈说想要看到我干净的身体

Netflix 新剧《假面女郎》开播在即，作为主演之一的 NANA 也积极为剧宣传。

14日，NANA 作客了 YouTube 综艺《赵贤雅的星期四之夜》，主持人赵贤雅透露 NANA 洗掉了身上的刺青。 之前 NANA 的刺青一度登上热搜，肩膀、锁骨、大腿、小腿、脚踝等都有刺青，图案多样，分布广泛。 当时就有不少网友猜测是假的，但后来又有网友爆料刺青全都是真的，由此引发了广大网友的热烈讨论。

영화 ‘자백’ 제작보고회에 타투 분장하고 참석한 나나 pic.twitter.com/1bnLEv7mVF — 토성계 (@summeronsaturn) September 20, 2022

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本次的节目中 NANA 也提到了刺青问题，表示：「妈妈说想看到干净的身体，拜托我洗掉，刺青时其实也得到了妈妈的同意，所以她让我洗掉的时候我也很爽快地洗掉了。」 NANA 还说到了刺青时的心境，称：「那段时间确实心情沉重，刺青是我表达情感的一种方式，虽然有人会觉得我在用无知的行为对抗痛苦，但对当时的我来说刺青是能够舒缓我情绪的唯一方法。 后来我逐渐好转，重拾平稳的状态，妈妈就提议我把刺青洗掉。」 听了 NANA 的话，主持人也表示：「妈妈为了靠近你，真的有在好好思考（靠近你的）顺序。」 NANA 回覆她说：「她有考虑那时的我最需要什么，她觉得我最想做什么就让我去做吧，现在想想真的觉得自己是个傻瓜。 （刺青曝光时）成了舆论的焦点，很多人都好奇我为什么刺了那么多，我当时想总有一天会告诉大家的，没想到这一天来得那么快。」



此外，《假面女郎》改编自同名19禁网路漫画的惊悚悬疑剧，主角金貌美（高贤廷、NANA 饰）是一个长相平平、工作无趣的上班族，但她却拥有一副火辣身材，为了逃避现实和寻求关注，她每天晚上戴著面具，在网上以「假面女郎」的身份开启成人直播，在此过程中她卷入了意想不到的事件......

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