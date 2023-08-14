新剧《搜查班长1963》阵容令人期待！《信号》后李帝勋再次饰演「刑警」，与「正八」李东辉搭档！

近日根据韩媒 joynews24报 导，MBC新电视剧《搜查班长1963》在上周进行剧本阅读后，正式投入拍摄。

《搜查班长1963》是改编自MBC国民电视剧《搜查班长》，以1960年代为背景，讲述朴英汉成为班长之前，与其他同事刑警组成一组的过程，朴英汉刑警与个性十足的3名同事团结在一起，对抗丑恶犯罪，成爲爲民众服务刑警的故事。



《搜查班长》从1971年一直演到了1989年长达880集，最高收视率达到70%，是开创韩国犯罪调查电视剧的先河。

李帝勋饰演的「朴英汉」是对残酷践踏人类尊严的现实感到愤怒，展开苦战的刑警，这也是他继《信号》之后再次饰演刑警角色，令人十分期待！日前在《青龙电视剧大赏》以《地下菁英2》拿下男配角赏的李东辉，获奖感言也提到：「想通过《搜查班长》电视剧，以崭新的面貌与大家见面。」



李帝勋和李东辉本来就是演艺圈至亲，他们会在《搜查班长1963》将展现怎样的默契？备受关注！而《搜查班长1963》由《机密同盟》金成勋导演执导，《热血司祭》、《黑道律师文森佐》朴才范编剧开创剧本，新人编剧金永信执笔，预计在下半年播出。



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