INFINITE成烈《认哥》爆无经纪人陪同、独自开车跑行程：「感谢其他成员经纪人照顾」

INFINITE时隔7年合体出演《认识的哥哥》，昨晚终於播出！

INFINITE出道13年，成员们和Woollim合约期满后陆续离开、目前分属不同公司，只有团体活动由队长金圣圭成立的INFINITE COMPANY负责，今年7月31日刚刚发行第七张迷你专辑 《13egin》。



节目中聊到分属不同公司却一起活动的趣事，张东雨说拍封面照那天L（金明洙）公司送来了咖啡和圣水洞知名美食餐厅的汉堡，之后就开始互相竞争：李成种公司送来炸鸡、张东雨公司送甜点和饮料，南优贤公司更送来价值100万韩元的寿司便当！



轮到最后一位成员李成烈时大家都很期待，结果那天成烈公司拒绝联络XD成烈解释说：「公司对INFINITE行程一概不干涉，所以我都是一个人到现场。 自己开车跑行程。」 今天来录《认哥》也是搭圣圭的车。



成烈坦言一开始不习惯、觉得很失落，现在就觉得很不错，因为其他成员都有经纪人陪同，看到他独自一人也会主动照顾他，让他十分感谢。

不过被公司「放养」也有好处，那就是INFINITE团体活动带来的收入全归成烈个人所有，所属社分文不取。



此外，INFINITE队长圣圭今年初成立独立公司INFINITE COMPANY、规定公司和艺人以1：9分配收入，7月31日发行了第七张迷你专辑 《13egin》，即将在本月19和20日举办演唱会《COMEBACK AGAIN》。

成烈和前公司Woollim娱乐在2021年3月底合约到期不续约，同年6月签约到Management 2Sang直到现在。



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