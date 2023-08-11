好刺激的设定！李洙赫有望出演漫改剧《S Line》，凡有过关系的人都被可见红线连接！

今日据iMBC独家报导，李洙赫将为 《杀人者o难堪》原作者另一部网漫作品《S Line》真人版担任男主角。

《S Line》将日常与非日常融合在一起，展现各种各样的人类群像。 某一天，人类头顶出现肉眼可见的「红色线」，线的另一头连接著曾发生肉体关系的人。 原作生动现实地描绘了羞於见人的阴暗面一夕之间被迫曝光后出现的社会万象，获得读者好评。



原著作者CCOMABE是相当有名的漫画家，创作过《幻想之龙》《PTSD》《异种格鬪技》《未决》等多部人气作品，其中《杀人者o难堪》已被改编成真人版电视剧，由孙锡久、崔宇植、李熙俊主演。

李洙赫2006年作为模特出道，凭藉俊美颜值、高挑身材和魅力中低音获得关注，2010年出演电影《依帕内玛少年》出道，之后陆续出演《高校处世王》《夜行书生》《Born Again》《还有明天》《某一天灭亡来到我家门前》等剧集，以及《丑男大变身》《恐怖故事2》《Pipeline 霹雳油侠》等电影。





与全钟瑞、金武烈、池昌旭、 郑柔美等合作的新剧《御史王后》也已於本月初开拍，让人对他的活跃十分期待。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻