《欢迎来到王之国》充满爱的幸福完美结局！润娥兼顾了爱情与梦想、俊昊超黏甜度太高！（EP.15 –16完）

[有雷] 《欢迎来到王之国》终於送上美丽结局，收视率的表现也相当傲人，在Netflix平台也跃升至冠军。李俊昊终於与母亲重逢，润娥也在深思熟虑之下前往追逐自己的梦想。两人的恋情最终也走向红毯的另一端，送上王子与公主的完美结局。

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具元（李俊昊饰）母亲现身，感叹天嗣朗（润娥饰）竟与自己当天的遭遇相似，与希望具元父亲能够支持儿子的选择。具元被熟悉的声音叫住，原来是他朝思暮想的母亲，面对许久没见到的母亲，他却以犀利严肃的态度与母亲对话，希望妈妈从此之后能为自己而活，母亲也说明了当时不得已选择离开，具元终於化解了对母亲的不谅解。



虽然被调派至偏远的饭店服务，嗣朗依旧努力但却也受到冷言冷语对待，不过这家饭店却面临歇业危机，并即将被出售。具元终於来到此地与嗣朗重逢，并表示愿意收购此酒店，打造为森林休憩饭店，让员工士气大振，甚至将不擅经营的社长赶走，也将嗣朗带回了首尔。



具元精心策画了一场求婚，带著嗣朗来到之前她生日曾一起来过，还被误认为情侣的餐厅，更准备了大批无人机在空中排成了大爱心。正要献上戒指之际，嗣朗却突然提出了离职宣言，让具元暂时收起了戒指，决定先为嗣朗的梦想应援。奶奶更是为嗣朗存下了一大笔钱，在此刻也支持她往梦想前进。



嗣朗思考了许久，决定离开王者酒店，她也告知会长这个决定，表示自己希望不以员工的身分跟具元交往。她决定打造一个属於自己的酒店，虽然一切从头开始，她找到了海边绝佳地点，装潢成温馨美丽的民宿「Amor爱神酒店」。具元也不断出现在此地帮忙嗣朗，还亲自来应徵成为假日工读生，也终於拿出了上次没送出的戒指，上演求婚记，两人终於能够踏上红毯。



天造地设的两人终於举办了美丽的婚礼，具元的姐姐也重新找回了对孩子的爱，嗣朗的空姐室友平和，也顺利与后辈路云正式交往，具元问：「一起走吗？」嗣朗说：「无论到哪里都奉陪」，王子与公主从此以后过著幸福快乐的日子。



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