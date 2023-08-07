李泳知辣评近日暴增的随机攻击&预告伤人事件：「一点都不帅，不如回家切黄瓜」
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李泳知辣评近日暴增的随机攻击&预告伤人事件：「一点都不帅，不如回家切黄瓜」

明星   2023年8月7日   星期一08:00   Sani  

（图源：CJENM，IG@youngji_02）

李泳知昨日更新个人Twitter，针对近来突然变多的持刀挥舞事件分享看法，获得很多人点赞。

李泳知写道：「因为挥刀之类的事，朋友们超过七八个小时联系不到就会开始担心，真的好烦。 拿著刀乱窜真的一点都不帅，还不如用那个刀回家切黄瓜。」

让李泳知心烦的是韩国最近一系列持刀挥舞和预告伤人事件。 上月21日有人在首尔新林地铁站持刀随机砍人，造成1死3伤。本月3日又有人在城南市盆唐区书岘洞一带犯案，嫌疑人（22岁）驾车冲上AK广场附近人行道、造成1死4伤;，随后进入购物中心一层和二层向职员和顾客挥舞凶器，造成9人受伤，其中8人都是重伤。

随后网上迅速出现多篇声称将在某事某地挥刀的贴文，截至6日中午，韩警方已抓捕全国各地46名发帖人，其中大多数都是未成年人，称上传「杀人预告」只是开玩笑、出於模仿心态、好奇能获得多少关注。 其中一名发帖人还是现役军人，目前已被警方送交给宪兵队。

因接连事件造成的不安气氛，近日防身用品的销量急剧上升，很多民众都感到不安，李泳知的发言可谓说出大家心声。

此外，李泳知8月4日通过个人YT频道「虽然没准备什么菜」最近一期节目中宣布，已将第二季节目的周边销售所得7千5百万加上自掏腰包凑满1亿韩元，於近日捐给了因洪水而身陷困境的灾民; 上月13日也通过Twitter透露以捐款代替冰桶挑战，捐赠1千万韩元用於建设韩国首家渐冻症疗养医院。
（图源：YouTube@차린건 쥐뿔도 없지만截图）

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