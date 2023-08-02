强强联手！BTS V将与闵熙珍合作SOLO出道，展现不同於防弹的另一面！

防弹少年团最后一位SOLO出道的成员，终於要来啦！

BIG HIT MUSIC今日（2日）宣布，V 正在制作首张SOLO专辑，由ADOR娱乐公司代表闵熙珍全盘负责音乐、编舞、设计和制作。



闵熙珍是知名制作人，在SM娱乐担任创意总监时曾负责少女时代、SHINee、f（x）、EXO和Red Velvet等多个人气团体的品牌推广，因独特的实验性风格备受关注。 前年开始做HYBE旗下的ADOR担任代表，去年推出的首个女团NewJeans已大获成功。

闵熙珍透露合作契机：「去年底收到相关提议，V的态度和热情、之前不了解的音色都十分有趣。 准备了同时反应V的取向和我的提议的音乐。 比起熟悉的风格，更侧重於我们想做的音乐、擅长的音乐。」

V：「很紧张也很幸福。 专辑充分体现了我的取向，内容很丰富。 能看到和防弹少年团的V不同的、SOLO歌手V的面貌。」



作为防弹少年团的副主唱，V拥有沙哑又甜美的独特声线，之前发行过《Stigma》《Singularity》《Inner Child》等SOLO歌曲，还有不少亲自作词作曲的作品，包括《4 O'CLOCK》《Scenery》《Winter Bear》《Blue & Grey》《Snow Flower》等。

目前V的SOLO专辑尚未公开发行日期，期待V与闵熙珍的全新一面！



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