狂贺人气男团SEVENTEEN团综《GOING SEVENTEEN》顺应特辑破千万观看！经典名场面&名台词回顾
广告

狂贺人气男团SEVENTEEN团综《GOING SEVENTEEN》顺应特辑破千万观看！经典名场面&名台词回顾

综艺   2023年8月5日   星期六09:00   Mico   1

（封面图源：youtube@SEVENTEEN）

「人必须要时时刻刻做好准备！」、「123木头人」和「炸猪排游戏展现男友力」，除此之外大家还想到哪些必推的特辑呢？

说到人气男团 SEVENTEEN 除了刀群舞和热门好歌一首首之外，在入坑之后就必追的团体综艺《GOING SEVENTEEN》也是一大话题点，甚至有许多观众因为团综而入坑他们，期待每周三首播日的到来。
（图源：推特@SEVENTEEN）

近期最值得祝贺的，就是又一部团综影片破千万观看！！早先播出时就引发热烈话题的「顺应特辑同桌（共两集）」出现了许多名场面和名台词，让许多网友跟著捧腹大笑。
（图源：youtube@SEVENTEEN）

*补充说明：下集是之前就已经破千万观看纪录，近期上集才刚破千万。

▼《GOING SEVENTEEN》的顺应特辑同桌（上）：

＊Joshua名台词：「人必须要时时刻刻做好准备！」成为网上热门的迷因梗图。
（图源：youtube@SEVENTEEN）

123木头人名场面：成员们用伞遮住鬼的视线，完全看不到是谁躲在后面，之后还夸张的排成一列前进。XD（韩国人游戏时是喊：「无穷花开了」）
（图源：youtube@SEVENTEEN）（图源：youtube@SEVENTEEN）（图源：youtube@SEVENTEEN）

＊爆发男友力&跳跃能力的炸猪排游戏：喊炸猪排时同时跳跃，为了让对方出局，大家奋力跳跃攻击；还有一幕DK没站稳，直接跳进Joshua怀里，Joshua也很有男友力的接住他。（在下集的19:15）
（图源：youtube@SEVENTEEN）

当中还有更多有趣爆笑的内容，大家可以回看这两集节目。

▼《GOING SEVENTEEN》的顺应特辑同桌（下）：

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 综艺 » 狂贺人气男团SEVENTEEN团综《GOING SEVENTEEN》顺应特辑破千万观看！经典名场面&名台词回顾
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手