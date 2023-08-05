狂贺人气男团SEVENTEEN团综《GOING SEVENTEEN》顺应特辑破千万观看！经典名场面&名台词回顾

「人必须要时时刻刻做好准备！」、「123木头人」和「炸猪排游戏展现男友力」，除此之外大家还想到哪些必推的特辑呢？

说到人气男团 SEVENTEEN 除了刀群舞和热门好歌一首首之外，在入坑之后就必追的团体综艺《GOING SEVENTEEN》也是一大话题点，甚至有许多观众因为团综而入坑他们，期待每周三首播日的到来。



近期最值得祝贺的，就是又一部团综影片破千万观看！！早先播出时就引发热烈话题的「顺应特辑同桌（共两集）」出现了许多名场面和名台词，让许多网友跟著捧腹大笑。



*补充说明：下集是之前就已经破千万观看纪录，近期上集才刚破千万。

▼《GOING SEVENTEEN》的顺应特辑同桌（上）：



＊Joshua名台词：「人必须要时时刻刻做好准备！」成为网上热门的迷因梗图。



＊123木头人名场面：成员们用伞遮住鬼的视线，完全看不到是谁躲在后面，之后还夸张的排成一列前进。XD（韩国人游戏时是喊：「无穷花开了」）



＊爆发男友力&跳跃能力的炸猪排游戏：喊炸猪排时同时跳跃，为了让对方出局，大家奋力跳跃攻击；还有一幕DK没站稳，直接跳进Joshua怀里，Joshua也很有男友力的接住他。（在下集的19:15）



当中还有更多有趣爆笑的内容，大家可以回看这两集节目。

▼《GOING SEVENTEEN》的顺应特辑同桌（下）：



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