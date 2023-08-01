Super Junior-D&E 东海、银赫双帅登台连续两日high唱

由Super Junior的成员东海和银赫所组成的子团体Super Junior-D&E，6月底开始举办D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight Party] 巡演，继首尔演出后，海外第一站即来到台湾，於7/29、7/30台北国际会议中心连续举办两场演出，吸引满场粉丝支持，展现D&E的超级魅力，而两位成员也十分开心再度有机会与台湾的E.L.F.们相聚，一起同乐！

演唱会上，穿著紫绿色亮片装的东海及身著紫色亮片劲装的银赫帅气登场，一连带来 、 、 三首歌曲，并甜蜜问候台湾的E.L.F.们，东海：「欢迎亲爱的宝贝们，我是你们的东海」，银赫：「老婆在哪里~我是老婆的银赫」，非常开心和大家一起相聚，希望大家好好享受这场Party。银赫也分享到这次是想要跟E.L.F.们更近距离的见面，想看大家开心幸福的样子，现在看到了觉得很开心!同时，银赫也分享到这次演出主题[DElight Party] 就是开心愉悦的意思，所以今天准备闪闪发亮的样貌给大家，当中最闪亮的是你们的眼神，一席话让全场老婆们尖叫声不断。



而后D&E接续带来 、 等多首好歌，而除了演唱多首作品，节目中也特别安排了需要两人团结合作挑战的小游戏，包含：踢毽子、射击游戏、套圈圈、双人跳绳…等99秒限定挑战，有趣的互动让现场欢笑连连，也展现出两位团员的好感情！此外还设置留言板实现粉丝愿望，第一场时选到生日的幸运寿星，更邀请三位同年同月同日生的寿星到前台让全场为他们唱生日快乐歌，更惊喜准备了中韩文版的<至少还有你>献唱给全场粉丝。



这次FANCON两人也参与了演出制作，因此特别具意义，两人总共带来十多首好歌，包含历年的代表作品、 、<'Bout you>……等，也带来近年的作品 、 等，让喜爱他们的粉丝们可以一饱耳福，而双帅深厚的舞蹈实力还有精心策划的演出，也让粉丝们一饱眼福。台湾E.L.F.们的应援功力总是让成员们留下深刻印象，这次活动也同样再度送上爱意满满的应援，第二场在演唱完 之后全场粉丝高举应援手幅，更排出D&E历年单曲与专辑封面图，让两人充满惊喜和感动，非常谢谢大家的爱，也期待尽快再回到台湾与大家相聚！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻