歌手老爸吐槽女儿追星太猛！为小卡疯买专辑：为什么一张专辑要有20个种类

明星的孩子会追星吗？ 答案是：追！

韩国 HIP HOP 乐队 EPIK HIGH 成员 Tablo 近日做客好友金在中主持的 Youtube 节目，大吐苦水，只因女儿 Haru 疯狂追星。节目中 Tablo 被问女儿 Haru 是否有喜欢的艺人？他回答：「BTS 防弹少年团、SEVENTEEN、STRAY KIDS，这一行做什么都会被接受，我在 K-POP 上花了很多钱。」 他朝著金在中调侃：「从你们开始，从小石子变成巨大的岩石，现在一张专辑光种类就有20种。」



Tablo 担心女儿喜欢太多的爱豆团，「每次去唱片行都会买很多，连店员都认得我了，还笑话我。」 金在中很不解明明有音源为什么非得买 CD，Tablo 无奈地解释：「这你就不懂了，全都是为了拿到小卡，这也是从你们开始的吧，全都是因为你们，到现在我买的这些真的快让我破产了。」



节目播出后，Tablo 的一席话立刻引起了韩国网友们的共鸣，大家纷纷表示：「他说的没错，买专辑就是为了小卡」、「谁让每张专辑送的小卡都不一样的」、「大实话，一张专辑20个种类」。

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