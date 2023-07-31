《无用的谎言》与黄旼炫首度合作有火花！金所泫休息充足回归 自爆靠这招入戏

爱情悬疑韩剧《无用的谎言》今晚强势登场！大家期待吗？

天生拥有识破谎言能力的「超能力少女」穆率熙（金所泫饰）是一名替人分辨真伪的「说谎者猎人」，正当她对人类的信任燃烧殆尽之际，某天却遇上邻家男孩金道河（黄旼炫饰），两人相遇后决心揭开一宗凶杀案的真相，并逐渐从尴尬的邻居关系，变成彼此的救赎。



今年是金所泫出道16年的大日子，她也终於在小休两年后、以韩剧《无用的谎言》回应粉丝期待！近日她接受韩媒专访，亲自解构了「穆率熙」一角：「率熙在聆听别人和分辨谎言的过程中，常常被人们弄得筋疲力尽；由於她必须在充满谎言的环境下生活，所以她害怕敞开心扉，也习惯与人保持距离。」



金所泫入行以来仍勇於作出新尝试，除了首次扮演「超能力」角色，今次也是她首度合作新晋男神黄旼炫，对此她自认与拍档默契十足：「一开始他很安静，但是我们变熟后，我发现他是一个非常幽默和聪明的人，和他一起拍摄很有趣，片场总是充满笑声！我们还分享了很多表演技巧，值得庆幸的是，他很乐於接受，我认为我们的化学反应可以好好地传达出来！」当被问到如何准备角色时，金所泫亦大方地公开了「独门秘方」——原来她会因应剧种，搭配不同歌曲帮助入戏：「拍摄《月升之江》时，我听了很多用弦乐演奏的史剧原声大碟，准备《Page Turner》时则不断地播放钢琴曲。」



从小背负「三金」之名，金所泫在国民的期待下成长，压力之大非笔墨形容，她透露曾想过放弃演员事业：「接拍《Who Are You－学校2015》前，我真的很怀疑自己是否适合演艺工作，也想著要不要继续下去，但是拍摄这部剧让我安心，消除了我的疑虑。」小休后的她电量十足，还自认心急为观众带来更多作品！回顾演艺生涯，她笑言「坚持」就是她最值得骄傲的事情：「我认为这可能是我多年来唯一完成的事情，尽管困难重重，但我坚持了十多年，我因为自己没有放弃而感到自豪！未来我想成为一个与观众一起成长、变老、与他们一同走过人生的演员，就像一个长期陪在你左右的朋友。」



另外，为了宣传新剧，《无用的谎言》在弘大一间大型咖啡店举行为期两星期的「《无用的谎言》特别体验区」，到访人士除了可以免费得到官方小礼物，更有机会抽中剧集特别周边，近日到访韩国的观众不妨到场打卡留念！Viu Original原创爱情悬疑韩剧《无用的谎言》於本月31日首播，逢星期一、二晚上在「黄Viu」上架！



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