《藉口罢了》赵寅成爆料车太铉跑来他家喝酒，结果家里莫名其妙要聚齐龙年兄弟

Disney+原创韩剧《MOVING 异能》主演车太铉、赵寅成与韩孝周来到刘在锡的「长舌脱口秀」《藉口罢了》（只是藉口）作客，赵寅成和众人聊到不在场的圈内好友「赵寅成Family」李光洙、金宇彬与都敬秀，也爆料车太铉的奇妙行径让他难得见到了车太铉的死党「龙年兄弟」。

*延伸阅读：‎赵寅成形容李光洙是「疼痛的手指」、「受疼爱开出的花」，感动没几秒后韩孝周就大歪楼XD



事情是这样的，赵寅成说某天车太铉去他家喝酒，结果两个人聊了聊，车太铉突然打给张赫，张赫因为有空就跑来了。三人喝了喝，车太铉突然又说想念金钟国了，但金钟国不接他电话，他就让张赫打电话并顺利邀来金钟国。人数变成四个人，车太铉又打给洪京民，但洪京民要顾小孩，所以就用视讯通话的方式，就这么五个人喝酒，只差洪景仁就聚齐了龙年兄弟。



最奇妙的地方在於，车太铉明明自己也是客人却狂邀自己的朋友来，张赫、金钟国都是第一次去赵寅成家。刘在锡问车太铉干嘛邀赵寅成不熟的人去他家，车太铉说那天金钟国都不接他电话，他后来也喝醉了，金钟国一样不理他，才会有后来请张赫打电话的插曲。赵寅成活灵活现的重演金钟国见到他的情景，金钟国说：「呀，我从来没有想过我们会这样见面……太铉喝醉了吗？唉呀他这个人……」



最后所有人都离开之时，赵寅成一个人空洞的在家望著一片狼藉，问自己：「今天到底参加了什么聚会？」罪魁祸首车太铉和刘在锡都笑到不行XDD，太荒谬啦～！



▼完整节目（上述荒谬故事约於35:05）



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