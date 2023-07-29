《藉口罷了》趙寅成爆料車太鉉跑來他家喝酒，結果家裡莫名其妙要聚齊龍年兄弟

Disney+原創韓劇《MOVING 異能》主演車太鉉、趙寅成與韓孝周來到劉在錫的「長舌脫口秀」《藉口罷了》（只是藉口）作客，趙寅成和眾人聊到不在場的圈內好友「趙寅成Family」李光洙、金宇彬與都敬秀，也爆料車太鉉的奇妙行徑讓他難得見到了車太鉉的死黨「龍年兄弟」。

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事情是這樣的，趙寅成說某天車太鉉去他家喝酒，結果兩個人聊了聊，車太鉉突然打給張赫，張赫因為有空就跑來了。三人喝了喝，車太鉉突然又說想念金鍾國了，但金鍾國不接他電話，他就讓張赫打電話並順利邀來金鍾國。人數變成四個人，車太鉉又打給洪京民，但洪京民要顧小孩，所以就用視訊通話的方式，就這麼五個人喝酒，只差洪景仁就聚齊了龍年兄弟。



最奇妙的地方在於，車太鉉明明自己也是客人卻狂邀自己的朋友來，張赫、金鍾國都是第一次去趙寅成家。劉在錫問車太鉉幹嘛邀趙寅成不熟的人去他家，車太鉉說那天金鍾國都不接他電話，他後來也喝醉了，金鍾國一樣不理他，才會有後來請張赫打電話的插曲。趙寅成活靈活現的重演金鍾國見到他的情景，金鍾國說：「呀，我從來沒有想過我們會這樣見面……太鉉喝醉了嗎？唉呀他這個人……」



最後所有人都離開之時，趙寅成一個人空洞的在家望著一片狼藉，問自己：「今天到底參加了什麼聚會？」罪魁禍首車太鉉和劉在錫都笑到不行XDD，太荒謬啦～！



▼完整節目（上述荒謬故事約於35:05）



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