柾国直播听阿米fan song感动爆哭！流泪哽咽约定翻唱：「阿米出专辑我一定买！」
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柾国直播听阿米fan song感动爆哭！流泪哽咽约定翻唱：「阿米出专辑我一定买！」

明星   2023年7月27日   星期四11:48   Sani  

（封面图源：Weverse直播截图）

柾国今日凌晨12点在Weverse开直播，一口气听了三首阿米们为防弹少年团写的fan song，感动不已。

其中一首是今年6月刚刚公开的fan song《Love Letters》，歌词写出阿米从防弹获得的力量、对携手创造未来的憧憬，MV画面是防弹出道10年来的点点滴滴。

柾国刚打开歌曲就眼眶湿润，到结尾那句「春天会再临，从10年到永远」忍不住低头抹泪，久久不能平复。 声音哽咽著说：「真的太感动了... 莫呀？ 什么时候做了这个？ 有这首歌来的啊... 为什么我现在才知道，原来是一个月前的。 阿米真的很会唱歌耶。 真的太感动了，歌词好美。 谢谢。」
（图源：Weverse直播截图）

柾国称这首歌让他感到心里十分温暖，约定要录翻唱版给大家听！

柾国还听了2020年的全球fan song《7 Reasons》，歌词写道「当我害怕做自己时，你是我留下的7个理由... 因为你我学会爱自己」。

柾国一边听一边鼓掌，偷偷抹眼睛说：「歌好棒啊，疯了，真的超有格调。 阿米们的嗓音为什么那么好？ 怎么这么会唱歌？ So beautiful.真的好优秀、好棒，心里麻酥酥的。」

此外还听了2016年的fan song《I Purple U》。因为fan song太多又太高质量，柾国笑称请大家出实体专辑，他会买！说一说又埋头偷偷擦泪水~

此前防弹少年团也写过不少给粉丝的歌，柾国感慨原来听的时候是这样心潮澎湃的感觉。

直播结束后很多人感慨防弹和阿米的心理连接真的很强，而柾国仍是那个纯真敏感、容易感动的「爱哭小狗」，令人倍感珍惜：「为粉丝的爱而真心感动、好帅气」、「他的手和声音都在颤抖ᅲᅲᅲ」、「出道10年、获得Billboard一位的Super Star仍保持这份心意，真的神奇」、「防弹和阿米的爱是双向的」、「 第一次追星这么久，是柾国给了我理由」。
（图源：FB@bangtan.official）

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