柾国直播听阿米fan song感动爆哭！流泪哽咽约定翻唱：「阿米出专辑我一定买！」

柾国今日凌晨12点在Weverse开直播，一口气听了三首阿米们为防弹少年团写的fan song，感动不已。

其中一首是今年6月刚刚公开的fan song《Love Letters》，歌词写出阿米从防弹获得的力量、对携手创造未来的憧憬，MV画面是防弹出道10年来的点点滴滴。



柾国刚打开歌曲就眼眶湿润，到结尾那句「春天会再临，从10年到永远」忍不住低头抹泪，久久不能平复。 声音哽咽著说：「真的太感动了... 莫呀？ 什么时候做了这个？ 有这首歌来的啊... 为什么我现在才知道，原来是一个月前的。 阿米真的很会唱歌耶。 真的太感动了，歌词好美。 谢谢。」



ARMYs Song For BTS "Love Letters"



감동 왕창 받아서 눈물 터져버린 정국이 https://t.co/eKHAI5LsD1 pic.twitter.com/a8SykTJHKZ — 피크 (@peachcrush_jk) July 26, 2023

柾国称这首歌让他感到心里十分温暖，约定要录翻唱版给大家听！



정구기ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ아미송 듣고 마음이 따뜻해진다고ㅠㅠㅠㅠㅠ커버 영상 올려준다 했는데 곧 올려줄거 같구ㅠㅠㅠㅠ



마음이 따뜻해진다

너무 고맙다,,,

아 진짜,,,나도 보답을 또 해야 되,,되려나?

팬송을 또,,으잉?



pic.twitter.com/sBiz5N9wes — 꾹이모나_SEVEN(@JJUNGKOOK_mona2) July 26, 2023

柾国还听了2020年的全球fan song《7 Reasons》，歌词写道「当我害怕做自己时，你是我留下的7个理由... 因为你我学会爱自己」。



柾国一边听一边鼓掌，偷偷抹眼睛说：「歌好棒啊，疯了，真的超有格调。 阿米们的嗓音为什么那么好？ 怎么这么会唱歌？ So beautiful.真的好优秀、好棒，心里麻酥酥的。」



폼 미쳐따

아미들 목소리 왜케 좋은거야

So beautiful

훌륭하다 진짜

좋다 짜릿해



2020 Global ARMY Song "7 Reasons"https://t.co/Eh9DR0Bft3 pic.twitter.com/oRQoAOwFRt — 피크 (@peachcrush_jk) July 26, 2023

此外还听了2016年的fan song《I Purple U》。因为fan song太多又太高质量，柾国笑称请大家出实体专辑，他会买！说一说又埋头偷偷擦泪水~



此前防弹少年团也写过不少给粉丝的歌，柾国感慨原来听的时候是这样心潮澎湃的感觉。



또 없져? 또 없니…?

우리가 팬송을 썼을 때 듣는 느낌이 이런 느낌인가

되게 벅차다 마음이 pic.twitter.com/bOJyry6YgI — 피크 (@peachcrush_jk) July 26, 2023

直播结束后很多人感慨防弹和阿米的心理连接真的很强，而柾国仍是那个纯真敏感、容易感动的「爱哭小狗」，令人倍感珍惜：「为粉丝的爱而真心感动、好帅气」、「他的手和声音都在颤抖ᅲᅲᅲ」、「出道10年、获得Billboard一位的Super Star仍保持这份心意，真的神奇」、「防弹和阿米的爱是双向的」、「 第一次追星这么久，是柾国给了我理由」。



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