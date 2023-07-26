李栋旭「宠妻」发言：「家务活本就应该男人做！」预言即便结婚也包揽洗衣工作

继孔刘之后，李栋旭也来做客谐星张度练的网综《Salon Drip》！昨日公开的最新一期里，李栋旭对於家务活的看法引起关注。

节目里聊到李栋旭的日常：起床后先整理枕头和被子，然后清空肠胃、喝乳酸菌，接著就是洗衣服和打扫房间。 李栋旭表示做家务唯一的秘诀就是勤快，还分享了使用食醋和苏打等小tips; 因为不同颜色和用途的衣物要分开洗，单是洗衣服就要花一整天时间！



张度练问：假如以后的结婚对象生活习惯完全相反怎么办呢，例如一整理被子就不舒服、衣服偏要混在一起洗？ 李栋旭笑说即便结婚也会继续负责家务：「因为我有我的方式，别人换方式做的话我会不舒服。『 你不要管，放著我来！』」

接著李栋旭分享了他对家务活的看法：「这是我的个人想法，家务活本来就应该男人做。 家务活需要很多力气，有力气的人去做才对啊。」 令张度练忍不住感叹「哇~好帅气」。



这段发言在韩网也引起好评：「不仅是帅气，还有健康的精神」、「只有打扫过的男人才能说得出这些话kk没做过的男人会说扫地是扫地机在做、洗衣都交给洗衣机，但家务活真的很耗费力气啊」、「如果是女艺人这样说，估计会成为第二个全烋星、 至少5年不能正常活动，但因为是李栋旭，欺软怕硬的韩男在Alpha Male面前只能低头受伤啦」、「男生在军队都学过做家务，一结婚就说不会令，像话吗？」 、「这样的脸说出这样的话，真想把他绑回家啊」。



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