IVE张员瑛被陌生小孩触碰吓到瞪眼倒退！韩网热议：反应过激vs正常防卫

身为IVE中的超人气成员，张员瑛在公众场合的一言一行都会被网友们放大，她因为对待国小生粉丝的态度引发了热议。

最近IVE前往西班牙参加拼盘演出，关於张员瑛的一则街拍影片在网路上疯传，引发了很多网民的关注。 影片中，张员瑛和队友们走在马路上，突然一名年纪差不多是国小生的小男生突然朝IVE等人走去，伸手碰了碰张员瑛。 没注意身边有人出现的张员瑛因为被摸而瞪大眼睛，倒退了一大步。



현재 논란 중인 동남아 잼민이⁰어린애가 터치했다고 표정 썩는 건 쫌 아니다 vs 이건 장원영이 기분 불쾌할만하다⁰로 의견 50:50 갈리고 있음. pic.twitter.com/WLTnoUtVk0 — 프렌치소녀 (@nottdull) July 22, 2023

张员瑛的反应即刻掀起热议，一开始有网友认为张员瑛的反应太过激烈，对小朋友没必要这样。 之后也有不少网友替张员瑛说话，表示「「身边突然多了个陌生人，自己还被摸了，换作是谁都会被吓一跳吧」、「他看上去年纪也不小了啊，不应该随手碰别人吧」、「保全人员出现得太慢了」、「你们都不知道最近的国小生有多可怕」、「就这样一声不响突然走过来摸人，我也会被吓到」等。

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