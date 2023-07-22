【K社韩国小百科】最近韩国超流行的口头禅「诺T呀」是什么意思？连SEVENTEEN HOSHI都在玩手指舞

SEVENTEEN成员HOSHI口中的「诺T呀」（너 T야）到底是什么意思？

作为目前K-POP界人气最火爆的男团之一，SEVENTEEN的一举一动可谓是牵动了所有「克拉妹」（粉丝名CARAT）的心，前段时间HOSHI在weverse上公开了一段「诺T呀」手指舞即刻引发热烈关注，不少外国克拉妹表示完全搞不懂「诺T呀」到底是什么意思。



「诺T呀」是「你是T吗」的意思，其实源自这几年潮流兴的MBTI16型人格测试，「T」就是其中的一种，表示「Thinking」，与之相对应的则是「F」）（Feeling），两者代表判断方式（如何做决定），「T」人为思维型，「F」 人则是情感型。 前者重视符合逻辑、公正、公平的价值，对问题进行客观的理解，常常被认为冷酷、麻木、漠不关心; 后者则考虑事情对人的影响，重视同情与和睦。 举个简单的例子，一句简单的「我会再考虑看看」，T人表达的是「真的会仔细、从头到尾再考虑一遍」，而F人的意思则是「大概率拒绝，我会自己看著办」。

「诺T呀」的元祖是搞笑艺人许美真和韩智媛，两人营运了一档YouTube节目，其中一期讲到女生们对某个话题进行讨论，在讨论过程中疑似是「T」人的小姊姊指出自己的观点，表示并没有人死去，而疑似是「F」人的小姊姊当时就反问了一句：「欧妮，诺T呀」，对对方的冷静到毫无人情味的回到表示很不解。

这之后「诺T呀」就演变成了「你怎么这么无情」、「你怎么这么冷漠」的意思。 所以当你问朋友一件事情，对方并未和你产生共感，或他的反应没能达到你的预期时，都可以说「诺T呀」！



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