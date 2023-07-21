本部长不仅出访日本还要旋风访台！李俊昊8月3日快闪台北街头展现运动风！

近期演出《欢迎来到王之国》与润娥大谈恋爱的李俊昊，除了在戏剧表现上演出霸气本部长，受到广大观众喜爱以外，日前更启动了日本巨蛋见面会的行程，歌手本业也兼顾。今日更公开他即将在8月3日空降台北信义区，成为运动品牌活动嘉宾。

韩流大势演员李俊昊将於8月3日旋风访台，共同欢庆品牌万众瞩目的T-TOE家族系列鞋款气势登台，掀起全城高街时尚风潮。俊昊将展现独有的潇洒迷人魅力，以时尚帅气造型亲临於adidas Brand Center举办的三叶草复古原创派对，正式宣告T-TOE风潮全面袭台！



完美驾驭斯文与酷帅魅力的李俊昊，不断以崭新面貌展现其势不可挡的迷人魅力。作为歌手，於舞台上以俊俏的脸庞与完美体格展现令人目不转睛的酷帅魅力，迷人嗓音和处处散发性感的舞姿深受歌迷喜爱，成功带起团体逆行风潮。而作为演员，李俊昊更以细腻生动的演技，一系列叫好叫座的作品，打破偶像转型演员的纪录，先是在《衣袖红镶边》中饰演冷峻君王，精湛演技成功斩获南韩百想艺术大赏视帝与人气王大奖，更於近期Netflix热播韩剧《欢迎来到王之国》中甜蜜可爱的反转魅力，描绘令人心动的傲娇霸总一角，掳获台韩剧迷芳心，获封「最帅君主」、「性感俊昊」、「浪漫喜剧王」等称号。



李俊昊收放自如且充满层次的表演，化身收视与话题保证，让其跻身韩剧一哥，本次於8月初惊喜登台，恰逢《欢迎来到王之国》完结篇，势必引爆全城话题，与年度鞋款T-TOE家族一同展现全方位闪耀的帝王风采。

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