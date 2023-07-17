「香港FEARNOT注意～」LE SSERAFIM首个巡回演唱会香港场将於9月30日举行！

LE SSERAFIM 作为韩国新生代人气女团，出道仅一年即创下纪录。

她们打入Billboard 200大专辑榜首十位，成为历史上最快打破此纪录的K-POP女团；旋律和舞蹈同样街知巷闻的〈UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)〉横扫多个音源榜单，而成员亦同时活跃於多个综艺节目与时尚品牌活动，人气席卷全球！LE SSERAFIM近日宣布将举行首个巡回演唱会，并将首度来港，於9月30日（星期六）假亚洲国际博览馆10号展馆举行香港场演出。消息一出，随即引起广大韩迷热烈关注。



LE SSERAFIM是由韩国娱乐公司HYBE旗下Source Music推出的五人女子组合，成员包括SAKURA、金采源、许允眞、KAZUHA和洪恩采。团名LE SSERAFIM由「IM FEARLESS」以易位构词游戏的方式组成，蕴含著不被世人目光所动摇、无畏地前进的信心和意志。LE SSERAFIM於2022年5月2日以单曲〈FEARLESS〉出道，独特的Girl Crush风格令她们在一众女团当中脱颖而出；出道短短仅100日，首支MV〈FEARLESS〉的YOUTUBE观看次数已突破一亿，其后更在年末的各大颁奖礼横扫多个女新人奖和歌曲奖，展现怪物新人姿态。



LE SSERAFIM作为K-POP组合备受全球乐迷爱戴和关注，五位成员亦各自散发不同魅力。日本出生的SAKURA 13岁便在日本以HKT48成员身份出道，其后在2018年凭藉韩国选秀节目《PRODUCE 48》中的出色表现，再度以限定女团IZ*ONE成员身份在韩国出道。队长金采源同样在《PRODUCE 48》中胜出后以IZ*ONE主唱身份出道，而后来作为LE SSERAFIM成员出道时更大改过往清新甜美的既有形象，以强势成熟的短发造型重新出发，令人眼前一亮。许允眞是队内的实力唱将，同时亦会作曲和填词，出道不足一年已发行两首自作曲〈Raisey_our glass〉和〈I≠DOLL〉。KAZUHA是队内另一名日藉成员，从小学习芭蕾舞并获奖无数，是队内的舞蹈担当。KAZUHA的清新脱俗气质让她深受品牌喜爱，经常获邀出席各大时尚活动，最近更参与了Calvin Klein的广告拍摄。年仅16岁的洪恩采是LE SSERAFIM的忙内，虽然年纪轻轻，但舞台及主持实力绝对不容忽视。洪恩采今年二月开始担任《音乐银行》固定主持，也同时在其衍生的网络节目《恩采的明星日记》中与不同歌手嘉宾进行访谈，最高播放次数的一集高达273万，人气爆灯！



2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ 是LE SSERAFIM出道后首个巡回演唱会，今年8月以韩国首尔为首站为是次巡回演出揭开序幕，再陆续造访日本、香港、印尼及曼谷与各地FEARNOT（LE SSERAFIM 粉丝官方名称）见面。预计五位成员将带来〈FEARLESS〉、〈ANTI FRAGILE〉、〈UNFORGIVEN〉等多首大热歌曲的精彩舞台，相信城中乐迷定不会错过LE SSERAFIM的首个香港舞台！



Weverse FEARNOT会员优先订票门票将於8月7日（星期一）早上10时起至8月8日（星期二）凌晨1时进行。公开发售将於8月8日（星期二）早上10时起开始，门票将於Cityline（购票热线: (852) 2111-5333 / 网上购票: www.cityline.com）发售。

▶ FEARNOT MEMBER 会员优先订票申请：7月17日（星期一）下午1时起至7月21日（星期五）下午1时

(https://weverse.io/lesserafim/notice/14461)

▶ FEARNOT MEMBER 会员优先订票 ： 8月7日（星期一）早上10时起至8月8日（星期二）凌晨1时

▶ 公开发售： 8月8日（星期二）早上10时起

2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN HONG KONG详情如下：

演出日期：2023年9月30日（星期六）

演出时间：晚上8时

地点：亚洲国际博览馆10号展馆举行

票价：港币$1,799 (VIP Package)、$1,199、$699、$499

持$1,799门票者可参加Sound Check Party及得到VIP纪念卡牌及挂绳

持$1,199门票者可得到海报

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