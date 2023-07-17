「香港FEARNOT注意～」LE SSERAFIM首個巡迴演唱會香港場將於9月30日舉行！

LE SSERAFIM 作為韓國新生代人氣女團，出道僅一年即創下紀錄。

她們打入Billboard 200大專輯榜首十位，成為歷史上最快打破此紀錄的K-POP女團；旋律和舞蹈同樣街知巷聞的〈UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)〉橫掃多個音源榜單，而成員亦同時活躍於多個綜藝節目與時尚品牌活動，人氣席捲全球！LE SSERAFIM近日宣佈將舉行首個巡迴演唱會，並將首度來港，於9月30日（星期六）假亞洲國際博覽館10號展館舉行香港場演出。消息一出，隨即引起廣大韓迷熱烈關注。



LE SSERAFIM是由韓國娛樂公司HYBE旗下Source Music推出的五人女子組合，成員包括SAKURA、金采源、許允眞、KAZUHA和洪恩採。團名LE SSERAFIM由「IM FEARLESS」以易位構詞遊戲的方式組成，蘊含著不被世人目光所動搖、無畏地前進的信心和意志。LE SSERAFIM於2022年5月2日以單曲〈FEARLESS〉出道，獨特的Girl Crush風格令她們在一眾女團當中脫穎而出；出道短短僅100日，首支MV〈FEARLESS〉的YOUTUBE觀看次數已突破一億，其後更在年末的各大頒獎禮橫掃多個女新人獎和歌曲獎，展現怪物新人姿態。



LE SSERAFIM作為K-POP組合備受全球樂迷愛戴和關注，五位成員亦各自散發不同魅力。日本出生的SAKURA 13歲便在日本以HKT48成員身份出道，其後在2018年憑藉韓國選秀節目《PRODUCE 48》中的出色表現，再度以限定女團IZ*ONE成員身份在韓國出道。隊長金采源同樣在《PRODUCE 48》中勝出後以IZ*ONE主唱身份出道，而後來作為LE SSERAFIM成員出道時更大改過往清新甜美的既有形象，以強勢成熟的短髮造型重新出發，令人眼前一亮。許允眞是隊內的實力唱將，同時亦會作曲和填詞，出道不足一年已發行兩首自作曲〈Raisey_our glass〉和〈I≠DOLL〉。KAZUHA是隊內另一名日藉成員，從小學習芭蕾舞並獲獎無數，是隊內的舞蹈擔當。KAZUHA的清新脫俗氣質讓她深受品牌喜愛，經常獲邀出席各大時尚活動，最近更參與了Calvin Klein的廣告拍攝。年僅16歲的洪恩採是LE SSERAFIM的忙內，雖然年紀輕輕，但舞台及主持實力絕對不容忽視。洪恩採今年二月開始擔任《音樂銀行》固定主持，也同時在其衍生的網絡節目《恩採的明星日記》中與不同歌手嘉賓進行訪談，最高播放次數的一集高達273萬，人氣爆燈！



2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ 是LE SSERAFIM出道後首個巡迴演唱會，今年8月以韓國首爾為首站為是次巡迴演出揭開序幕，再陸續造訪日本、香港、印尼及曼谷與各地FEARNOT（LE SSERAFIM 粉絲官方名稱）見面。預計五位成員將帶來〈FEARLESS〉、〈ANTI FRAGILE〉、〈UNFORGIVEN〉等多首大熱歌曲的精彩舞台，相信城中樂迷定不會錯過LE SSERAFIM的首個香港舞台！



Weverse FEARNOT會員優先訂票門票將於8月7日（星期一）早上10時起至8月8日（星期二）凌晨1時進行。公開發售將於8月8日（星期二）早上10時起開始，門票將於Cityline（購票熱線: (852) 2111-5333 / 網上購票: www.cityline.com）發售。

▶ FEARNOT MEMBER 會員優先訂票申請：7月17日（星期一）下午1時起至7月21日（星期五）下午1時

(https://weverse.io/lesserafim/notice/14461)

▶ FEARNOT MEMBER 會員優先訂票 ： 8月7日（星期一）早上10時起至8月8日（星期二）凌晨1時

▶ 公開發售： 8月8日（星期二）早上10時起

2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN HONG KONG詳情如下：

演出日期：2023年9月30日（星期六）

演出時間：晚上8時

地點：亞洲國際博覽館10號展館舉行

票價：港幣$1,799 (VIP Package)、$1,199、$699、$499

持$1,799門票者可參加Sound Check Party及得到VIP紀念卡牌及掛繩

持$1,199門票者可得到海報

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