Sandara Park亲弟弟天动和gugudan Mimi热恋4年，明年下半年结婚！韩网民：非常般配

2NE1成员Sandara Park的弟弟天动4年恋情曝光的同时又传出将於明年下半年结婚的好消息。

天动的女友就是前gugudan成员Mimi（郑美美），两人在13日播出的《Second House2》的下集预告中手牵手登场，向观众袒露已经交往了4年。 预告播出后即刻引发韩国网友讨论，1990年出生的天动不仅是Sandara Park的亲弟弟，还曾是男团MBLAQ的一员，於2009年出道，2014年与合约经纪公司期满之后就退出了团队，专注於个人活动，之后参加以「鲁道夫麋鹿鼻」的代号，参加MBC音乐生存秀《蒙面歌王》， 第二轮对决败阵而揭晓身份。



1993年出生的Mimi则是2016年作为gugudan一员出道，2020年团队正式解散，逐渐将工作重心转移到了演员活动上，曾在孔晓振、IU和金秀贤电视剧主演的《制作人》中扮演Cindy（IU 饰）的女团队友「天空」。



据iMBC独家报导称相恋4年的天动和MiMi以明年下半年结婚为目标正在筹备中。天动和MiMi也分别在各自的SNS上发长文告知粉丝恋爱事实，都称对方是「想要共度一生的人」，希望得到粉丝们的支持。



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