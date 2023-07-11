《欢迎来到王之国》李俊昊狂赞润娥：她笑起来太有魅力了，很难不爱

李俊昊做客jtbc《NEWS ROOM》，提到搭档润娥赞不绝口。

李俊昊和润娥正在出演热播韩剧《欢迎来到王之国》中，两人甜度爆表，加上之前被曝正在交往的绯闻（双方已否认），电视剧的收视率稳步上升。 人气正旺的李俊昊9日亮相jtbc新闻节目《News Room》，聊到了出演电视剧时的趣事。



被问及是否感受到《欢迎来到王之国》的人气时，李俊昊谦虚地回答：「非常有趣，很多人都说电视剧在『慢慢渗透』，很感激大家这么说。 片场每一场戏结束之后都笑声不断，演具元的时候，他讨厌笑容时都会通过眼睛来用力，每次演完我都忍不住笑出声。」。 提到与润娥的合作，同为二代团的同事，两人虽然作为爱豆时有过合作，但是还是一次搭档拍戏，对於润娥，李俊昊也忍不住夸奖。



主持人提问「看到润娥的演技，会不会产生如果是这样的女生的话就会陷入爱情的想法」，李俊昊回答：「沉浸到角色里的话肯定会产生这样的想法，其实润娥笑起来的样子非常有魅力，这个样子在我演具元的时候真的会被她的微笑融化到。」



此外，第8集中具元和天嗣朗互相确认了心意，用深吻定情，在同一个地方工作的两人如何维持「办公室恋情」让观众们十分期待。

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