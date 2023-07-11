《歡迎來到王之國》李俊昊狂讚潤娥：她笑起來太有魅力了，很難不愛

李俊昊做客jtbc《NEWS ROOM》，提到搭檔潤娥讚不絕口。

李俊昊和潤娥正在出演熱播韓劇《歡迎來到王之國》中，兩人甜度爆表，加上之前被曝正在交往的緋聞（雙方已否認），電視劇的收視率穩步上升。 人氣正旺的李俊昊9日亮相jtbc新聞節目《News Room》，聊到了出演電視劇時的趣事。



被問及是否感受到《歡迎來到王之國》的人氣時，李俊昊謙虛地回答：「非常有趣，很多人都說電視劇在『慢慢滲透』，很感激大家這麼說。 片場每一場戲結束之後都笑聲不斷，演具元的時候，他討厭笑容時都會通過眼睛來用力，每次演完我都忍不住笑出聲。」。 提到與潤娥的合作，同為二代團的同事，兩人雖然作為愛豆時有過合作，但是還是一次搭檔拍戲，對於潤娥，李俊昊也忍不住誇獎。



主持人提問「看到潤娥的演技，會不會產生如果是這樣的女生的話就會陷入愛情的想法」，李俊昊回答：「沉浸到角色里的話肯定會產生這樣的想法，其實潤娥笑起來的樣子非常有魅力，這個樣子在我演具元的時候真的會被她的微笑融化到。」



此外，第8集中具元和天嗣朗互相確認了心意，用深吻定情，在同一個地方工作的兩人如何維持「辦公室戀情」讓觀眾們十分期待。

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