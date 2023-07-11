BTS田柾國solo概念照「真空西裝」露出結實胸肌&冰塊腹肌分享量激增！粉絲福利給好給滿一點也不私藏

【多圖&花絮影片】來～姐妹們，跟著我一起說：「感謝 #柾國，讚嘆柾國！」0714回歸倒數三天啦～。

人氣男團BTS防彈少年團的忙內成員田柾國（Jung Kook）在公開solo新歌〈Seven〉的概念照後，立刻引發熱烈迴響，成品如同時尚雜誌般的寫真氛圍，展現出充滿男人味的好身材。







一般BTS (방탄소년단)官方FB將成員們消息釋出後，分享量大約平均在2000~5000之間，好一點的狀況下則破萬，這一篇「柾國solo概念照」和BIGHIT MUSIC的貼文分享量相加高達16.3萬，其中原貼文高達15萬分享（BIGHIT MUSIC貼文分享量平均500~800，好一點狀況破千），以此證明柾國這次solo活動的影響力相當大，尤其是柾國真空西裝下結實的身材帶給大家極高的震撼。

*16.3萬分享量為FB貼文BIGHIT MUSIC原文(15萬)+ BTS轉分享(1.3萬)







▼回歸短預告：



▼回歸拍攝的花絮影片：



▼官方在昨晚最新公開錄製新歌的花絮影片：



而柾國新歌〈Seven〉的首個舞台也將會在美國紐約中央公園當地時間14日GMA舉行的「2023夏季演唱會」（2023 Summer Concert Series）公開，引發網友熱烈討論。



此外，〈Seven〉的完整MV將會在7月14日下午一點(KST)公開。



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