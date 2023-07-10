《欢迎来到王之国》这句台词一定会成为流行语！李俊昊&润娥深情热吻，足足亲了2分钟

这场吻戏一定会成为经典！！！

李俊昊和润娥携手主演的甜剧《欢迎来到王之国》正在火热播出中，9日播出的第8集迎来小高潮，具元（李俊昊 饰）和天嗣朗（润娥 饰）互相确认了对方的心意热吻定情。 具元和天嗣朗即使被阿拉伯王子阻挠，也挤出时间度过了甜蜜时间，具元甚至吃醋地表示不想看到天嗣朗和阿拉伯王子共处。

接待完阿拉伯王子之后，他贴心地为天嗣朗送上拖鞋，让她住在酒店中，担心对方会拒绝，直接霸气回绝，大展「直进男」面貌。 第二天金愁眉（孔芮智 饰）来到天嗣朗所住的房间，她和具元的关系差点被揭穿。 躲在衣柜里的具元等人走了之后抱住天嗣朗躺在了床上，吓得天嗣朗以为他会有其他行为，但具元只是为了让她好好休息而已。 走出房间的具元深深吸了一口气才整理好心情离开。 在其他人的鼓励之下，具元打算向天嗣朗告白，更是化身主厨想为心上人做一顿饭，可是向来养尊处优的少爷怎会做饭，不小心引发小火灾，触发了自动喷水灭火系统，具元搂著吓坏了的天嗣朗，氛围非常暧昧。 具元藉此向心上人告白，凑近她轻声说：「请允许我」，对视后天嗣朗也搂著具元的脖子，两人吻得难舍难分，搂在天嗣朗后背上的具元的手都散发著极致的性感，两人亲了足足两分钟。





킹더랜드 구원사랑 키스신

좋은 이유 얘기해볼께..

얼굴 들이대놓고 아직 사귀는 건 아닌데

키스해도 되나 할까 말까

존나 고민하면서 낑낑대다가

허락해줘 한마디 속삭인게 진짜 미친것같음

그리고 풀버전을 잘라야 할 정도로 길게 줌 pic.twitter.com/5HViCow79e — 퐁이 (@rabustory) July 9, 2023

第8集播出后，立刻在剧迷间引爆火热反响，观众们表示：「omg，居然看到二代团kiss」、「他俩之前爆绯闻，亲得太真情实感了」、「这就是我爱看的土甜剧啊」、「果然都逃不过第8集定律」、「李俊昊联手都这么性感」等。

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