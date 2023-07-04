SHINee珉豪自然摆出「健美先生」的表情！泰民、Key狂吐槽：「他脸上都是肌肉」、「他肌肉很多的」XD

珉豪做任何事情真的都热情满满耶！

SHINee近期携正规8辑《HARD》回归韩国歌坛，Key、珉豪与泰民勤跑行程（队长温流因健康问题暂时休息中），其中一个为网路综艺《偶像人间剧场》，惹出不少笑料。











三位成员想为同名主打曲《HARD》找出「记忆点」，配合「HARD（硬的）」，珉豪摆出「僵硬」的姿势。Key见状突然想到：「来段健美比赛的表情吧」，珉豪马上听取建议，摆出「健美先生」的表情，让Key和泰民笑到不行XD









节目组好奇珉豪怎么把表情做得如此维妙维肖，珉豪表示长期健身的话，需要把肌肉挤出来。字幕还打上「珉豪（91年生）/对运动比谁都真心的主Rapper」，Key在后面吐槽：「需要这么认真回答吗…？」













珉豪继续认真地说：「所以才能做出这么自然的动作吧。」这时，泰民跟一旁的Key表示：「知道珉豪哥的脸上都是肌肉吧？」Key附和：「他的肌肉很多的…」被当成「透明人」的珉豪抗议：「这些人真的在背后说人坏话啊！」泰民继续逗哥哥：「看来他听的到啊」，珉豪指著自己的耳朵：「我都听的到～我耳朵很好！」（最爱看这种斗嘴的日常了哈哈哈）

+)当日的出演列表列出五位成员的名字：温流、钟铉、Key、珉豪、泰民

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