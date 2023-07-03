韩媒曝李俊昊＆润娥正在恋爱中！相关人士透露：「拍摄《欢迎来到王之国》之前就发展成恋人关系」

今日（3日）据韩媒报导，某演艺界相关人士最近在《PROOF》中透露：「李俊昊和润娥在拍摄JTBC《欢迎来到王之国》之前就发展成了恋人关系，一起拍这部作品也是因爲这个原因。」

李俊昊＆润娥是1990年出生的「同龄人」，分别以组合2PM和少女时代在同一时期活动。之后通过华丽的偶像活动成功变身爲「演技豆」的共同点，让两人自然而然地亲近起来。2021年开始他们还连续2年担任《MBC歌谣大祭典》的主持人，展现梦幻般的情侣舞蹈，获得好评。



当时有不少网友都希望他们可以合作一部剧，最终他们一起出演《欢迎来到王之国》，分别饰演刻薄的财阀3世「具元」一角和明朗朝气蓬勃的「王者饭店」优秀职员「天嗣朗」一角。这样的「现实情侣默契」也延续了《欢迎来到王之国》的好成绩。一开始首播被批剧情太老套、设定和台词像90年代等，但随著集数的播出，评价似乎越来越好，最新一集（EP.6）收视已经突破12％，同时还抓住了话题性。



关於两人的恋爱传闻，JYP娱乐＆SM娱乐回应：「接到两人恋爱传闻的报导后，正在确认中。」



【12：30更新】

李俊昊的所属社JYP娱乐表示：「虽然和林润娥关系很好，但确认恋爱传闻后发现毫无根据。」而润娥所属的SM娱乐也否认了恋爱说：「两人本来就很亲近，恋爱传闻不是事实。」

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