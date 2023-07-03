Netflix《绝世网红》看朴圭瑛如何揭开「网红」的秘密，还有李俊昊、(G)I-DLE雨琦等特别出演！

Netflix《绝世网红》（全12集）已於上周五（30日）公开，各位都看了嘛？

《绝世网红》描述红极一时的网红徐雅莉（朴圭瑛 饰）起死回生，震惊整个韩国。她通过直播吐露自己如何爆红，又是如何跌到谷底，揭开光鲜亮丽却又充满竞争、丑闻不断的网红世界的故事。

现代社会人手一支手机，并且通过社群软体分享自己的生活，而「网红」成为新兴产业，甚至有专门的公司管理。家道中落的女主角刚开始虽然没什么兴趣，但尝到「成功」滋味的她，野心似乎也越来越大。剧情虽然有些夸张，但节奏很快，还可以总结出一些「累积粉丝」的诀窍（贵人相助、找到自己的定位等），并且带出「黑粉」的网路暴力。





该部作品里也有「Loveline」，但占比不大（也有可能为了篇幅删减剧情）。剧中的雅莉其实运气不错，财阀第二代、男主俊景（姜敏赫 饰），和财团理事长、女二诗炫（李清娥 饰）相信她、帮助她。不管是女主和男主配，或者女主和女二配、男主和女二配，其实都蛮有火花的。

朴圭瑛也在《绝世网红》一连换上多套衣服，无论是高档名牌，或是东大门批发的服饰，都被她穿的时尚又有型，小编都想向「雅莉&」（女主在剧中的自创品牌）下单啦！





除此之外，还有不少艺人特别出演《绝世网红》。比如：上个周末随组合(G)I-DLE到台湾举办演唱会的雨琦，以及曾和金哲圭导演合作过《自白》、目前以《欢迎来到王之国》「具元」活跃的李俊昊，算是个惊喜吧！

▼另外，朴圭瑛在个人Instagram分享「雅莉穿搭」，每一套都好生火！



























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