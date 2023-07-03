韓媒曝李俊昊＆潤娥正在戀愛中！相關人士透露：「拍攝《歡迎來到王之國》之前就發展成戀人關係」

今日（3日）據韓媒報導，某演藝界相關人士最近在《PROOF》中透露：「李俊昊和潤娥在拍攝JTBC《歡迎來到王之國》之前就發展成了戀人關係，一起拍這部作品也是因爲這個原因。」

李俊昊＆潤娥是1990年出生的「同齡人」，分別以組合2PM和少女時代在同一時期活動。之後通過華麗的偶像活動成功變身爲「演技豆」的共同點，讓兩人自然而然地親近起來。2021年開始他們還連續2年擔任《MBC歌謠大祭典》的主持人，展現夢幻般的情侶舞蹈，獲得好評。



當時有不少網友都希望他們可以合作一部劇，最終他們一起出演《歡迎來到王之國》，分別飾演刻薄的財閥3世「具元」一角和明朗朝氣蓬勃的「王者飯店」優秀職員「天嗣朗」一角。這樣的「現實情侶默契」也延續了《歡迎來到王之國》的好成績。一開始首播被批劇情太老套、設定和台詞像90年代等，但隨著集數的播出，評價似乎越來越好，最新一集（EP.6）收視已經突破12％，同時還抓住了話題性。



關於兩人的戀愛傳聞，JYP娛樂＆SM娛樂回應：「接到兩人戀愛傳聞的報導後，正在確認中。」



【12：30更新】

李俊昊的經紀公司JYP娛樂表示：「雖然和林潤娥關係很好，但確認戀愛傳聞後發現毫無根據。」而潤娥所屬的SM娛樂也否認了戀愛說：「兩人本來就很親密,戀愛傳聞不是事實。」

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