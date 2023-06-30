BTS柾国将正式开始SOLO活动！确定在7月14日发行「夏日歌曲」〈Seven〉，专辑也在准备中！

30日，BIGHIT MUSIC 通过 weverse 传达BTS防弹少年团柾国将在7月14日下午1点（韩国时间）发表个人单曲〈Seven〉的消息。

〈Seven〉是一首具有轻快的旋律和充满夏日气息的夏日歌曲，可以感受到柾国独有的魅力。同时还公开〈Seven〉的封面图，白色背景加上歌曲名字〈Seven〉和柾国的英文名字（Jung Kook）、数字「7」等。



所属社也提到：「柾国即将正式展开SOLO活动，希望多多期待并支持单曲〈Seven〉以及随后将会展开更丰富的活动。」消息一公开，网友们也纷纷表示：「哦！终於要来了吗」、「一首单曲怎么能满足我？」、「为什么今天不是7月14日？快点来吧」、「柾国终於要开始SOLO活动了吗」、「大雾要来了」、「真希望现在就可以听到」等等。



同天柾国也通过 weverse 直播和粉丝们互动，他说：「大家应该等了很久了吧？但是现在不是专辑而是单曲，觉得可惜的阿米们应该很多？」柾国也表示专辑正在准备中，希望大家知道这些，并多多期待要发行的单曲。

정국피셜 Seven 굉장히 좋다구...!

디싱 먼저 시작하고 앨범도 준비하고 있대 pic.twitter.com/6Hxp9IBHcO — 피크 (@peachcrush_jk) June 29, 2023

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