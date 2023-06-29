《鱿鱼游戏2》曝新阵容！BIGBANG前成员T.O.P参演，还有李阵郁

男团BIGBANG前成员T.O.P时隔9年回归影视剧，将参演Netflix《鱿鱼游戏2》。

29日，Netflix公开了《鱿鱼游戏2》的新演员阵容，朴圭瑛、曹柔理、姜爱心、李大卫、李阵郁、崔胜铉（T.O.P）、卢载源、元志安等人将亮相。 其中最引人关注的就是崔胜铉。



崔胜铉因吸食大麻导致形象暴跌，有了一段长达5年的空白期。 去年初他亲口提及退出BIGBANG。 有海外粉丝曾问「T.O.P 你离开BIGBANG了吗？」 他也回复：「我已经退出了，之前告诉过大家我离开了，从去年开始我的生活就已经迎来新的篇章。」 他还强调将以SOLO回归。 他还通过限时动态分享「BIGBANG T.O.P」的新闻标题照片，在BIGBANG上标记了「X」，明确表示已经离开团队。 此外，去年2月T.O.P 与 YG 娱乐合约到期不再续约，开始了独立活动，之后还传出了加入由日本富翁和SpaceX 主导的月球旅游计画「Dear Moon」 。



崔胜铉曾出演过电影《老手》、《同窗生》等，本次出演《鱿鱼游戏2》也是他时隔9年重新挑战演技，从爱豆T.O.P朝演员崔胜铉发展，他将在备受全球剧迷瞩目的《鱿鱼游戏2》中有怎样的表现，令观众们十分好奇。

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