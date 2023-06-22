李升基、柳演锡、曺圭贤、Joshua、Hoshi真人秀综艺《Bromarble》预告！模仿《换乘恋爱》与X见面的场面！

《Bromarble》是以杜拜为背景，一边享受旅行一边玩「现实版大富翁」的游戏。

先掷骰子购买到达的城市，如果选到其他玩家的城市，就必须要支付通行费，以桌游「大富翁」爲主题的全新综艺真人秀。确定由李升基、柳演锡、池锡辰、李东辉、曹世镐、Super Junior 曺圭贤、SEVENTEEN Joshua＆Hoshi出演。



公开的预告中，还完美地模仿恋综《换成恋爱》中与X（前任）事前见面场面。陆续说著：「我们多久没见面了？过得好吗？」、「这样面对面坐著，好尴尬啊」、「真的好久没见了！有2年了」、「还记得我们刚见面的时候吗？」等等，面对面坐著的「兄弟」们通过分割画面交叉在一起，无法推测谁是谁的X。



李升基说：「这个到底是什么样的节目？」同时气氛发生180度的转变，在「友情」和「金钱」中只能选择一个的情况下，以不同的回答让彼此惊慌失措，让人好奇他们的关系会有什么变化 XD



从天而降的纸币和闪闪发光的黄金骰子，让人期待杜拜当地的地标和赌上赌注而展开的现实版大富翁。海报以李升基、池锡辰、李东辉、曺圭贤、柳演锡、Hoshi和Joshua围坐在一起，身穿灯精灵衣服的曹世镐则非常抢眼抢夺视线。而《Bromarble》确定在7月公开，大家可以期待一下啦～



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