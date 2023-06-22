JTBC最新搞笑搜查电视剧《时髦一点》8月12日首播！韩志旼＋李民基＋SUHO合体

JTBC的新剧《时髦一点》即将接档《欢迎来到王之国》於8月12日首播，由韩志旼、李民基、SUHO联手带来搞笑的犯罪搜查故事。

电视剧《时髦一点》描述在一个零犯罪的清静农村中，偶然出现有著超能力的诚实女兽医，只要碰到对方屁股，她能够看见人与动物的过往，与一位为了回归首尔广搜队的刑警，必须借助女兽医的超能力，两人将展开一段搞笑联手搜查故事，在看似平静的村庄里，解决著村民出现的大大小小奇怪问题，他们却卷入了连续杀人事件……



本剧再度集结了《如此耀眼》的团队，包含女主角韩志旼，导演金鉐润与作家李南奎，相隔四年再度携手出击，预计将带来温暖又风趣的剧情风格。加上《我的出走日记》李民基，以及可望带来演技变身的SUHO，都令观众们相当期待。

韩志旼在本剧中将饰演一位在偶然的机会会突然出现超能力读心术的女兽医，只要摸到人或是动物的屁股，就能看见他们的过去。而平时热情又爱管闲事的她正在测试自己的能力值，却被热血刑警李民基撞见，间接使用了这能力而破解了谜团，韩志旼这次将带来什么样的新面貌，也令人非常好奇。



李民基则是饰演一位热血与欲望都满级的刑警，渴望再度回到广搜队的他，在宁静的故乡，偶然发现了韩志旼的特殊能力，并将其运用在查案中，两人密不可分的关系中，却也卷入了连续杀人事件，更加刺激了刑警的热血本能，演技多变的李民基与韩志旼将在本剧中有怎样的合作默契？

SUHO则在剧中饰演拥有天使般外表的金善宇一角，在便利商店打工的他，笑容掳获了韩志旼的心，不过在这样无害帅气的外表下却隐藏著神秘的另一面，令人期待SUHO本次的演技挑战。JTBC新剧《时髦一点》将接档润娥与李俊昊的《欢迎来到王之国》於8月12日首播。

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