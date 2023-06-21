「西珍妮」李泳知一直都没邀请过本命录制《虽然没准备什么菜》！这次私讯被NCT粉丝灌爆，吓到紧急解释

李泳知解释：NCT DREAM马克真的没来《虽然没准备什么菜》！

李泳知的《虽然美准备什么菜》是一档邀请爱豆艺人一起喝酒、聊天的节目，爱豆们在微醺状态下更能展示私下状态，加上李泳知的搞笑言行，使得这档节目在饭圈十分有名。 防弹少年团的Jin、BLACKPINK Jisoo、SEVENTEEN夫胜宽、HOSHI、DK、JOSHUA以及aespa Karina等人气爱豆都有亮相过。



最近NCT成员马克（Mark）在Bubble上向粉丝透露「录制了非常有趣的节目，好想快点给大家看」，从而引发了广大粉丝的误会。 再加上NCT Dream回归在即，此前李泳知也自爆过自己是马克的粉丝，订阅了对方的Bubble，於是有不少粉丝猜测难道李泳知邀请本命录制了《虽然没准备什么菜》？ 「马克虽没菜」的词条一度登上了Twitter实时趋势榜首，引来更多粉丝的好奇，越来越多的人私讯李泳知，求证马克是不是录制了节目。



이영지님 마크버블 구독하셨대 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/9NZ06YDCwV — 이로 (@dreaming712) September 2, 2022

李泳知在Twitter上发文称：「向2兆6千亿的西珍妮（NCTzen）们报告，『马克虽没菜』不是事实。 从今早开始，一整天这条热搜时势一直挂在推特上，收到不少误以为真的粉丝们的私讯，有点吓人......」向粉丝们解释，并称「现在《虽没菜》正在放2周暑假，还有，为他们回归应援。」



약 2조6억명의 시즈니분들께 알립니다

마크차쥐뿔사실이 아님니다



오늘 아침부터 이게 하루종일 실트에 있길래..

잔뜩 흥분한 디엠들이 미친듯이 오길래......

무서워서 해명합니다,,,,,,,,,, 그럼이만



차쥐뿔은 현재 2주 여름방학중임다

글구 이것과 별개로 컴백을 응원합니다,,,, pic.twitter.com/hbKSEDDcmZ — 이영지 (@dokgodieinsaeng) June 20, 2023

看到这里不少网友留言称：「到底是有多少人私讯她，吓到她要解释」、「今天确实一整天都挂著这个词条」、「哈哈哈哈，李泳知的解释也很可爱」等。

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