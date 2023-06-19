【韩网热帖】今年度的 KPOP 大赏会颁给谁呢？

年度专辑、年度歌手、年度歌曲，大家觉得会由谁获得呢？（内文有韩国网友的评论）

▼韩国网友评论：

1. 如果不颁给 NewJeans 的话一定是作假

2. 可以确定的是首尔歌谣大赏会颁给 NCT 或 aespa

3. NewJeans all kill，这是谁也无法否认的。 今年是 NewJeans 之年。

4. SEVENTEEN 应该也会得一个奖

5. 歌曲奖 - NewJeans《Ditto》，歌手奖 - IVE，专辑奖 - Stray Kids《S-Class》。100%会这样颁。

6. 大赏和女子组合奖一定都是 NewJeans

7. 今年还没过完啊，还要再看看啦

8. aespa 应该也会得一个奖

9. 我觉得 IVE 会拿一两个奖

10. NewJeans 占据压倒性胜算

#Kpop #NewJeans #IVE #NCT #aespa #SEVENTEEN #StrayKids #颁奖典礼 #年度专辑 #年度歌手 #年度歌曲

Edit：Sani

出处：https://pann.nate.com/talk/370328570

图：IG@newjeans_official，FB@Stray Kids、IVE、SEVENTEEN 、aespa、NCT

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