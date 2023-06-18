【韩网热帖】不看重男生外貌的aespa宁宁

aespa最近作客了《认识的哥哥》，在「aespa看脸vs不看脸」的选择中，宁宁表示「不看」。 金希澈表示：「（金）永哲哥是我们几人中性格最好的！」宁宁听完之后回答：「是吗？ 所以呢？」

韩国网民评论：

1.宁宁太搞笑了，哈哈哈哈

2. 金希澈为什么队2002年出生的女孩这样

3. 金永哲都能当宁宁的爸爸了，你让她怎么办

4. 哈哈哈哈，宁宁回答得很到位

5. 她的意思应该是不只看外貌，还有其他附加条件

6. 金希澈越来越无趣了，还很无理

7. 金永哲什么都没做就被卷进去了，哈哈哈哈哈

8. 哈哈哈哈，那你让她怎么办

9. 只看性格才是最没用的

10. 《认识的哥哥》改名叫《馊了的哥哥》吧

#aespa #宁宁

Edit: Tracy

出处：https://theqoo.net/2831613587

图源：IG@imnotningning、JTBC《认识的哥哥》截图

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