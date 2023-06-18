【韩网热帖】不看重男生外貌的aespa宁宁

aespa最近作客了《认识的哥哥》，在「aespa看脸vs不看脸」的选择中，宁宁表示「不看」。 金希澈表示：「（金）永哲哥是我们几人中性格最好的！」宁宁听完之后回答：「是吗？ 所以呢？」
아ㅜㅜㅜ 히발… 닝닝 개웃겨진짜 pic.twitter.com/AGVo1j1QGw— imbrick (@xxbr1ck) June 10, 2023
韩国网民评论：
1.宁宁太搞笑了，哈哈哈哈
2. 金希澈为什么队2002年出生的女孩这样
3. 金永哲都能当宁宁的爸爸了，你让她怎么办
4. 哈哈哈哈，宁宁回答得很到位
5. 她的意思应该是不只看外貌，还有其他附加条件
6. 金希澈越来越无趣了，还很无理
7. 金永哲什么都没做就被卷进去了，哈哈哈哈哈
8. 哈哈哈哈，那你让她怎么办
9. 只看性格才是最没用的
10. 《认识的哥哥》改名叫《馊了的哥哥》吧
#aespa #宁宁
Edit: Tracy
出处：https://theqoo.net/2831613587
图源：IG@imnotningning、JTBC《认识的哥哥》截图
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