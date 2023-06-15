《鱿鱼游戏2》一直隐藏的另一位男主是任时完！ 第二季总制作费超千亿

《鱿鱼游戏2》热度大爆，现在才公开隐藏的男主，他就是大势任时完。

15日，据韩媒《STAR NEWS》独家报导称任时完在 Netflix 剧《鱿鱼游戏2》中试镜成功。 去年6月黄东赫导演在 Netflix Korea 的官方 SNS 上透露《鱿鱼游戏2》将由李政宰和李炳宪主演，孔刘或将亮相。 随著任时完的加盟，他将和李政宰、李炳宪两位影帝前辈合作，为故事注入新能量。



据悉《鱿鱼游戏2》的总制作费超1000亿（韩币，下同），试镜工作全部结束后预计於今年夏季投入拍摄，争取在2024年向剧迷们公开。 对於任时完主演的消息，Netflix方面仅回应：「无可奉告」。

《鱿鱼游戏》该剧讲述了数百名为生活所困的人，为了456亿的奖金参加了6个生死逃杀游戏的故事，由李政宰、朴海秀、郑好娟等人主演，於2021年9月在Netflix上开播，公开仅一个月就在全球拥有了1.1亿观众，成为Netflix历史上观看次数的电视剧。 此外，《鱿鱼游戏》在第74界艾美奖上获得14项提名，虽然与最佳剧集擦肩而过，但李政宰获评剧情类最佳男主角，黄东赫斩获剧情类最佳导演奖，该剧共收获6座奖杯。



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