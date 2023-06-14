李浚赫《犯罪都市3》突破自我成功！「不断寻找自己的最佳人生作品」

提起李浚赫这位演员，许多熟悉韩剧的观众们心目中都会浮现不一样的角色画面，有吊儿郎当的检察官，或是因为错误的信念将全国国民推向危机的议员，或是为了守护珍贵的人而愿意牺牲的刑警等等，各种李浚赫的面貌都广为人知，而这样的他也在《犯罪都市3》中想要有不同的突破。

近期已在韩国与台湾上映的续集电影《犯罪都市3》中，目前韩国票房也直逼千万人次。无法替代的刑警马锡道（马东石饰）调职到首尔广域搜查队之后再度扫荡毒品犯罪，本次他要对付的恶角就是毒品犯罪的幕后主使朱承哲（李浚赫饰）以及远从日本前来讨回公道的Ricky（青木崇高饰）。看著《犯罪都市2》也突破千万票房，让饰演续集的李浚赫坦言压力不小。



李浚赫并非没有饰演过反派角色，不过在《犯罪都市3》中的朱承哲一角对他来说仍是个挑战，这角色没背景没有原因，纯粹就是要使坏。李浚赫也提到身为演员，需要找到自己命运的一瞬间，而他也回想自己就是在烦恼著自己后续的作品之路，搭上了去旅行的车，此时却在车内接到了马东石的提案邀请，想要尝试改变自己的李浚赫，连剧本都没有看就直接答应接演。



《犯罪都市2》的成功也让李浚赫决心改变自己的外型，让第三集的朱承哲也必须出色，於是他摆脱原本的书生形象，把自己晒得很黑，还努力增重20公斤让自己看起来大一号，他表示虽然导演原本就在外型上有所要求，但李浚赫格外努力想展现自己全新的一面，希望能颠覆大家原本对他的既有印象，外型与动作上更加粗旷，也让朱承哲这个角色更加立体又生动。



李浚赫在电影中从一登场就冷血地杀害了一名警察，为了利益而不断进行著毒品的流通计画，在中间段落更揭露了原来他自己也是警察的真相，《犯罪都市》系列一直以来对於反派角色都没有太详细的刻画，也不会美化他们的恶行恶状，不过朱承哲这个人物设定较复杂，前两集的恶人都算是彻底的黑道，朱承哲却是「好人中的坏人」，格外令人好奇。



李浚赫认为朱承哲原本有好好的工作，但应该是利欲薰心而走上了歪路。也因为他总能有B计画而非背水一战，所以他看起来没有那么急切，甚至在马锡道面前仍然能理直气壮的对话，甚至到了最后仍提出与他交易，李浚赫很明确地说明著朱承哲与其他反派恶党的区别。



而《犯罪都市》系列绝对有著大量的动作戏码，李浚赫也表示自己无差别杀害三合会成员们的戏码相当困难，因为动作戏码有相当多变化的可能性，不能像是编舞那样事先排练事先准备完成，而是不知道会变得如何而每次只能尝试著做做看，他也相当感谢武术团队对於他的协助，还有导演的热情也是让他不断努力的动力之一。



《犯罪都市3》之后，李浚赫还将以Disney+作品《非法正义》以及从《秘密森林》系列衍生出的作品《或好或坏的东载》与大家见面，李浚赫不停前进著只为了找到自己的最佳作品，不过身为演员，在这一方面是永远不会满足的。虽然他谦虚表示自己的最佳作品尚未出现，不过相信观众们都各自有著自己的答案。



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