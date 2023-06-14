《欢迎来到王之国》李俊昊＆润娥情侣画报公开！帅哥美女组合＋十指紧扣，满满的CP感啊～♥

李俊昊、润娥为宣传新剧 《欢迎来到王之国》（King the Land）为杂志《Allure》拍摄一组情侣画报！

画报中，两人十指紧扣，黑白照片也增加两人的特别氛围。另一张则是两人站在绿叶之间，李俊昊「绅士手」搂著润娥的腰、润娥则搭著李俊昊的肩，他们身穿黑白相间的服装，展现情侣的化学反应，两张都很好看啊（尖叫！



新剧《欢迎来到王之国》讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人「具元」，与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员「天嗣朗」相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧，将在6月17日首播。



剧中，李俊昊饰演「国王酒店」的本部长「具元」，身为「国王集团」创始人的独生子与「国王酒店」的继承者，拥有与生俱来的气质、超凡的领袖风范、清晰的头脑及潇洒干练的魅力，但恋爱细胞为零。



润娥饰演「国王酒店」的优秀职员「天嗣朗」」，虽然只是两年制大学毕业，但精通四国语言，面对周围的偏见与误会而成长，从酒店大厅服务台直升职员们梦想中的VVIP休息室「King the Land」的传说般人物。



【韩网热帖】李俊昊&润娥杂志画报（译者：Tracy）

▼ 韩国网友评论：

1. 怎么可以这么配？ 已经开始期待电视剧了

2. 两人的脸型都很柔和，好配啊

3. 完全没有化学反应，但是两人颜值确实都很高

4. 之前还蛮期待他俩的，但是照片里的他们其实并不搭

5. 我很喜欢他们，但是他俩站在一起真的不配啊

6. 颜值真的很高，不知道是不是因为他俩合作太多次了，有一种商业伙伴的感觉

7. 两人都是二代团出身，还一起演出过，所以反倒让人觉得两人为了剧在营业

8. 润娥很美，男主有些可惜

9. 两人站在一起就与众不同，不过润娥感觉更适合浓颜系男演员

10. 疯了疯了，看到他俩的合影我的颧骨疯狂上扬

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻