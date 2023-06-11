因健康问题暂停活动的SHINee温流最近的状态！整个人瘦了一圈，网友：「好好休息，等你健康的回来」

SHINee 为了庆祝出道15周年，在5月举行粉丝见面会，还开设快闪店。目前正在准备6月的演唱会，正规8辑《HARD》也将在26日发行。

但随著温流的状况持续不佳，接受检查得到需要稳定治疗的建议，经过慎重讨论过后，温流决定不参与此次演唱会与专辑活动。SM方面表示：「SHINee 这次活动虽然是成员们和粉丝们、公司都迫切期待的，但这是为了 SHINee 更健康地进行活动，不得已做出这样的决定，请大家多多谅解。」



而温流最近整个人瘦了一圈，近况也韩网引发讨论，网友：「突然瘦了很多啊，希望快点恢复健康」、「我不奢望别的，所以拜托你只要健康就行」、「休息的时候多吃点好吃的，好好恢复」、「真的突然看起来瘦了很多，所以很担心来著，希望不要生病」、「真的要健康，希望好好照顾所属歌手们」、「粉丝见面会的时候看到后，因爲太瘦了，所以很担心来著」等等。希望温流好好休息，健健康康的回来 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



너무 착한 온유~

팝업갔다가 ㅠㅠ

콘서트 마치고 달렸다

와우~~~

온유가 뽑은 키링 선물로 줌 #샤이니 #온유 pic.twitter.com/I1ctNyeDIM — (@kmoonjoo1977) May 28, 2023

▼ SHINee 15周年纪念歌曲〈The Feeling〉MV

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