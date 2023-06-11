BTS回顾2018《MAMA》得奖感言&落泪提「曾想过要解散」话题的片段，大哥JIN回应当时身心俱疲

再看一次还是会被逼哭，幸好BTS防弹少年团携手撑过了那段时间，才有现在的10周年活动，新歌〈Take Two〉一公开就横扫各大排行榜单一位。

BTS防弹少年团在今年度迎来出道10周年，展开了「2023 BTS Festa」的一系列活动，近日公开的单曲〈Take Two〉也登上各大音源榜单的一位冠军，这首歌也如同是成员们献给粉丝ARMY们最特别的礼物和告白。



▼BTS出道10周年活动曲〈Take Two〉。



昨晚播出大哥JIN出演SUGA网路节目《SUCHWITA》的内容中，有一段谈话让一众网友都忍不住落泪，SUGA说想聊一下2018年《MAMA》得奖的事情，当时在台上j-hope 和JIN的感言最为强烈，很多成员们在当下都哭了。



▼真的是不管看几次，眼泪都会夺眶而出：



当时BTS拿下「年度最佳专辑」和「年度最佳艺人（歌手）」两个大奖（大赏），j-hope 拿著奖杯久久说不出话，而 JIN 则是提到了有苦恼过要不要解散，幸好大家重新振作挺过那段时期，之后也获得了很好的成绩，当时话题相当热烈。



JIN 回忆当时推出〈FAKE LOVE〉歌曲时很生气，连续三个月中，一个月只休息1~1.5天，公司说只有这样才能成功，成员们也认为这句话没有错，当时气氛真的很好，2018年也是很重要的阶段，因为推出的〈FAKE LOVE〉和〈IDOL〉让他们成为全世界被熟知的团体，所以就用那样的状态持续工作下，身心都显得特别疲累，就想把这些都放下，「真的没办法继续坚持了，我们放弃吧」七个人聚在一起聊这件事。



当时只想把这件事诚实地对粉丝们说，但是粉丝们听了…可能会觉得很消极，因为那不是很轻松的事情，但事情（在当时）都已经过去了一年，我们确实有过那种想法，但因为结果很好，所以之后就把这些感受说出来了。



▼当时得奖的片段，网友自制中字影片供参考：



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