【韩国K社小百科】爱豆专机要花多少钱？大韩航空为BLACKPINK开通专机，机身上印4成员画像

顶级爱豆们乘坐的专机到底是什么样子的？

最近大韩航空终於揭秘了。 前段时间大韩航空和YG娱乐签订了合作协定，将助力BLACKPINK的全球巡演，为4名成员提供专机服务，并通过官方IG公开了BLACKPINK专机内、外部照片。蓝色的机身上印著4名成员大大的肖像，一看就知道是她们的专属飞机。飞机内部设计则是白色皮质座椅搭配深胡桃木色装饰，显得很有档次且低调，航空公司还贴心为成员们定制了专属包包和玩偶熊，宝宝上还绣著成员们的名字。

据悉 BLACKPINK 本次全球巡演的专机服务价格不菲，首先一年要交7亿（韩币，下同）以上的会员费才能使用，乘机时间在30小时以内，成为会员后按照国际线480万/小时、国内线290万/小时的价格收取飞行费用。 若30小时全部用尽，还想继续使用专机的话，则需要另外再交7亿的会员费。

BLACKPINK 4位成员在2016年出道至今7年，从众多韩国女爱豆团中脱颖而出，不断打破各项 K-POP 纪录，成为如今的高商业价值女团。 同时队内4名成员凭藉个人优势和魅力，全都手握多个国外高奢时尚品牌代言，增加了曝光度和粉丝粘性，影响力惊人。

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