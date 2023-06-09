The Boyz三度来台帅度升级〜念念不忘芒果冰与鸡排！准备特殊惊喜「粉丝们爱听的话」留待明日舞台〜

韩国男团The Boyz已是第三次来台，11位成员在明日开唱前率先与媒体见面，他们也将成为首团登上台北流行音乐中心开唱的韩国男团。相较於首次2018年7月来台参加M Countdown时的他们，外型变得成熟不少，帅气度大大提升。







穿著皮衣皮裤帅气登场的11位The Boyz成员们，面对媒体仍不免有些紧张，问到他们对台湾美食的印象，所有成员们一致表示还记得芒果冰以及鸡排，希望这次能再度品尝。而举办过很多次演唱会的The Boyz也提到了令他们难忘的粉丝应援，Kevin说只要粉丝们用心准备了任何东西，都是会让他们很感动的，他曾看过粉丝们用他的脸做成会转动的应援物来为他加油，让他印象深刻。













而问到自己被称为「新世代颜值最高男团」有什么感想？十一位成员听见翻译后都不禁害羞笑了出来，善旴谦虚地说：「可能在粉丝们的眼中我们是最帅气的！」也非常感激大家给予这样的封号。同时也表示他们准备了一些惊喜献给台湾的粉丝们，不过这些粉丝们爱听的话或爱看的表演，都将在明日的表演舞台上倾力演出。













The Boyz日前更推出了写真册，展现好身材。被问到觉得哪位成员的身材最好呢？周鹤年表示是坐在他旁边的NEW身材最棒，此刻成员贤在则是自恋地抢著回答：「我觉得身材最好的就是我，我也看了写真集，我只看到我自己。」不过其他成员们也不否认这个说法，其实每一位的确如封号，颜值非常高。The Boyz也期待明日登上这个新舞台，与粉丝们相见。













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