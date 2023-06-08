【韩网热帖】《偶像漩涡》出演幕后：Jennie亲自决定

有人追看HBO新剧《偶像漩涡》（The Idol）吗？

BLACKPINK成员Jennie出演的HBO新剧《偶像漩涡》（The Idol）正式开播，首集中她因为有多个擦边动作的舞蹈引起网友的不满，有人追责YG不顾艺人形象让Jennie出演，但韩媒报导称根据多名业界人士透露，Jennie在收到担任该剧制作人The Weeknd的邀约后， 亲自决定出演。



韩国网民评论：

1. 暂且不提是Jennie自己的决定，难道公司都不会审核吗？ 就这样不管她

2. 如果她的角色是好莱坞女演员来演的话，也不至於被骂那么惨，就是文化差异啊

3. 出道很久了，平时的私服也是那样，还有她的恋爱史，终於让我知道她想要的爱豆形象并不是大众心目中爱豆该有的样子

4. 为Jennie加油

5. 看某些媒体的新闻，我还以为她去演了动作片呢，实际上也还好吧，就是很专业的态度

6. 感觉是为了进军好莱坞别无选择

7. 看她平时舞台服装就知道了，完全就是她自己的取向，麻烦粉丝们别再洗了

8. 看她的片段，其实已经不是舞蹈了

9. 作为BLACKPINK的一员，个人的需求虽然也很重要，但还是要注重K-POP的整体形象啊，即使是The Weeknd提议的，也不至於连剧本都不看吧，而且她自己也应该清楚自己的影响力啊，难道不知道吗？

10. 如果作品好的话也就算了，但是无论是作品还是那个画面都很无语，下次还是先问下身边人吧，对她本人来说根本得不到任何好处

出处：https://theqoo.net/2824110511

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻