tvN今年（2023年）下半年电视剧阵容：朴恩斌主演《无人岛的DIVA》将於10月作为周末剧播出，首张剧照公开！

朴恩斌从《非常律师禹英禑》的短发变为长发了！首张《无人岛的DIVA》剧照变身为「吉他少女」，好期待播出～

tvN於昨日（9日）公开今年（2023年）下半年电视剧阵容，六部多样题材的作品将在6月至10月间播出。

▲‎6月周末剧《今生也请多指教》‎：申惠善、安普贤等主演

改编自高人气同名网漫，描述有著前世记忆并开启第十九次人生的「潘知音」，一定要见到「文瑞夏」而展开的鲁莽转世罗曼史。

▲‎7月月火剧（周一、二）《无用的谎言》‎：金所泫、黄旼炫等主演

描述拥有听出人们说谎的能力而无法相信任何人的女人，以及拥有无法说出口的真相的天才作曲家，两人相遇后所展开的「真实探测」罗曼史。

▲‎7月周末剧《驱魔面馆2》‎：赵炳圭、刘俊相、金世正、廉惠兰等主演

改编自同名网路漫画，描述恶鬼猎人组织「Counter」伪装成面店「姐姐的面馆」的店员，打击从死后世界来到地球追求永生的恶鬼的故事。除第1季原班人马，陈善圭、姜其永、金赫拉、刘仁秀等也将加盟第2季。

▲‎9月月火剧《闪亮的西瓜》‎：厉云、崔显旭、薛仁雅、申银秀等主演

描述模范生CODA少年，透过一间可疑的乐器行穿越回过去后，遇到与他同龄的父亲成为好友，还和神秘的少女展开初恋的青春成长剧。（CODA少年意即「Child of Deaf Adults」，也就是「聋人的小孩」的缩写。）









▲‎9月周末剧《阿斯达年代记：阿拉姆恩之剑》‎：李准基、申世景、张东健、金玉彬等主演

描述在假想之地「阿斯达」中农耕社会与理想国的诞生，以及在那里生活的人们彼此斗争与团结的爱情、神话、英雄故事。第1季中，亚高族在银歼的指挥下，实现30个氏族的大统一；第2季里，塔贡的阿斯达王国和银歼的亚高联盟将面临赌上阿斯大陆命运的大战争。

▲‎10月周末剧《无人岛的DIVA》‎：朴恩斌、金孝珍、蔡钟协、车学沇、金柱宪等主演

描述少女「木荷」为了站上梦想的舞台而参加选秀活动，没想到途中意外搁浅於无人岛上，一困就是15年。幸运获救后的她再度向自己的梦想前进，是一部激励人心的电视剧。

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