SJ D&E Fancon「DElight PARTY」下下周首尔开跑！IG直播「划重点」：有16首歌、时长3小时

每天都在等台湾场售票的小编，可以说是越来越期待了…！
[#동해 #은혁] D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]— SUPERJUNIOR D&E official (@SJ_DnE_official) May 15, 2023
6/24-25 SEOUL
7/29 TAIPEI
8/19 BANGKOK
8/26 JAKARTA
9/2 HO CHI MINH
9/9 KUALA LUMPUR
9/30 MANILA
+ AND MORE#슈퍼주니어DnE #SuperJuniorDnE#슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR#DONGHAE #EUNHYUK#DElight_PARTY pic.twitter.com/Ef1Yh5JV7q
由东海、银赫组成的Super Junior人气小分队「D&E」，将於下下周（24日）以韩国首尔为起点，举行D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]。Fancon为「Fan Meeting粉丝见面会」+「Concert演唱会」，接下来还会前往台湾台北、泰国曼谷、印尼雅加达、越南胡志明市、马来西亚吉隆坡及菲律宾马尼拉等，与当地粉丝们见面。
两位欧吧昨日（4日）也通过官方Instagram直播与粉丝们进行互动。粉丝提问Fancon有没有要追加场次，东海表示首尔场开票的时候，4秒就售罄了，简直就是战争。大家应该有注意到官方海报上的「+ And More」，虽然这次抢票失败了，但不要担心。（意思就是：机会还有很多）
再多说一点关於Fancon的事情：「听说有16首歌，是真的吗？」东海和银赫疑惑地看著彼此，并问对方：「你说了吗？」两人都否认自己有「剧透」这件事XD总之，虽然Fancon不会像演唱会曲目这么多，但会比Fan Meeting多一点。不过「DElight PARTY」几乎就是演唱会了，准备起来大概有3个小时。
그냥 댸니 쎄게 가는거죠!— SUPERJUNIOR D&E official (@SJ_DnE_official) June 4, 2023
그냥 댸니에게 궁금한 거 쎄게 물어보세요#동해 #은혁 #디앤이 pic.twitter.com/K4hlWQ3ItU
▲是不是越来越期待「DElight PARTY」的到来呢？小编现在可是每天祈祷可以买到台湾场的票呢…
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