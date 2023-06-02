《清潭国际高等学校》仇富情结再起！「土汤匙」李恩泉为求翻身不择手段！欲望作祟的行为偏差（EP.1 –2）

[有雷]话题网剧《清潭国际高等学校》描述杀人事件唯一目击者，一位贫穷女高中生，转学到贵族学校后与校内最顶级的财阀三世展开激烈的权力和心理斗争。由女团Red Velet的Yeri与《衣袖红镶边》李恩泉主演。每集仅30多分钟，开播2集尚未进入正题，不过精彩铺陈已开始引发讨论。

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「你的出生本身就是错误」「人总是会对於得不到的东西加以贬损，尤其是穷人」剧中富二代对於家境较差的人，轻易地就吐出这样的话。一位家中为低收入户，就读高二的女学生金惠仁（李恩泉饰）在片头就叙明，没有人能选择出生在哪个家庭，只不过运气好的人就成了富二代，而她则是不管再努力也无法脱离贫困生活的土汤匙。



惠仁虽努力打工，但也深知无法改变生活。为了参加纽西兰的海外夏令营，虽申请了补助，老师却以「有人家境比你更差」的原因而将机会给了另外的同学。她的功课不错，於是她假扮首尔大学的学生，前往一上流家庭帮一位国三女学生上家教，为了进入清潭国际高等学校而准备。



她的学生娜妍根本无心学习，上课时间不断背著新开箱的包包拍照，上传SNS，惠仁得知这些包包的价格后大吃一惊，娜妍则是大方地说要送给她。惠仁虽没有真的占有这些奢侈品，却在虚荣心的驱使下，上传了一张自己背著限量款精品包的照片。而她是富二代的传闻也在校园中不胫而走，此时她竟没有否认，而是开始了这个天大的谎言。



於是她每次上课都刻意提早到，在娜妍的房间大肆试穿精品服装，处处拍照假装是在自己家中，渐渐地从大家羡慕的眼光中得到满足。但某次她试穿娜妍的清潭国际高中制服，却被娜妍发现了！惠仁虽表示自己会立即辞职，但娜妍却因她假扮大学生成为家教的事情，威胁她要告诉家长。惠仁只好对娜妍言听计从，在她上清潭高中之前，帮写作业任由她使唤。



娜妍食髓知味，更刻意在惠仁期中考的当天打电话向她求救，说自己在清潭高中面试但却忘了带讲稿。惠仁甚至放下了自己的考试而为她送资料过去，当她赶到时竟发现娜妍与朋友正在大肆嘲笑著她，娜妍只是觉得好玩，故意使唤她来，搞砸她的考试。让她气愤到极点，提著一桶水冲进了娜妍正在面试的演讲厅，冲上台把这桶水从她头上淋下……



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