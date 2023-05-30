《寂噤计画》「秀安」搭爸爸的车子又出事! 李善均、朱智勋受困桥上对抗科技怪物!

动作灾难巨献《寂噤计画(暂译)》由《寄生上流》李善均、《尸战朝鲜》朱智勋领衔主演，《与神同行》导演金容华担任制片并与《尸速列车》编剧一同执笔剧本，携手《寄生上流》摄影导演、《魔鬼对决》武术导演、《格杀福顺》美术导演携手打造这部震撼巨作！入选第76届坎城影展午夜单元，主要演员们与制片更一同现身坎城。近期即将在台上映。

电影《寂噤计画》故事叙述由於天气状况突然恶化，机场大桥的能见度严重下降，导致人们滞留在桥上，并面临因一系列连环碰撞和爆炸而导致大桥倒塌的危机。混乱中，被秘密运送的军事实验「寂噤计画」中的犬科动物「回声」挣脱束缚，所有幸存的人类成为遭无情袭击的目标。一群人因不同的原因被困在机场大桥上。青瓦台政府官员（李善均饰）要送女儿（金秀晏饰）到机场；正前往车祸现场的拖吊车司机（朱智勋饰）；一对从国外旅行回来的老夫妇（文盛瑾、芮秀贞饰）；错过航班的姐妹（朴喜本、朴柱炫饰）以及负责「寂噤计画」的研究员杨博士（金熙元饰）。



为了逃到安全的地方，他们开始了一场殊死的斗争。据说《寂噤计画》灵感来自金泰昆导演在徒步旅行中，曾被野狗追捕时面临极度恐惧的个人经历，因此他在本作中将生活里人类最熟悉的狗作为最具威胁性的恐怖象徵，而不是传统灾难片中常见的不明生物。导演以人类最好的朋友作为惊悚刺激的来源，为故事增添了新颖特别的元素！《寂噤计画(暂译)》近期在台上映！



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