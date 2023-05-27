《坏妈妈》收视率破10%！强豪终於想起急诊室的bobo，美珠首次透露隐瞒原因令人心酸（EP.10）

《坏妈妈》第10集刷新开播以来最高收视率！上集结尾编剧留的悬念实在太吊人胃口，这集强豪和美珠的进展也让人泪崩~

李到晛、罗美兰、安恩真、刘仁秀等主演的JTBC新剧《坏妈妈》，讲述爲了遗腹子拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外失忆而成爲孩子的儿子「强豪」寻找失去的幸福的故事。



（图源：FB@jtbcdramapage）

*以下内容包含《坏妈妈》第10集关键内容！



「明年再考就好」

英顺深怕强豪被报复，叮嘱他不许再当检察官，还安排相亲希望用婚姻让他稳定下来，但好几个女生看到强豪是「傻子」就跑掉了。 强豪趁进城机会去美珠店里探望，刚好遇到她被客人纠缠便上前解围。



这时一辆机车擦身而过，强豪猛然想起当年考试时美珠被机车撞倒，想起他安慰哭泣的美珠说：「明年再考就好。」 竟和当年一样给了美珠一个吻！



美珠沉默的原因

强豪没想起更多记忆，只确定现在也喜欢美珠。 但美珠的人设是「已婚丈夫在国外」，因此英顺拜托她跟强豪保持距离，好让强豪跟对他有好感的越南女生在一起。



美珠向妈妈吐露了真相：强豪分手时表示有非常重要的事要去做，美珠担心小孩的存在会让他放弃那件事，因此选择隐瞒。 现在想来，隐瞒真相似乎对大家都很不公平。美珠把小孩们打扮漂亮带到强豪家，难道她要坦白一切了吗？ ！



下集预告里，一份基因鉴定报告让强豪惊讶不已。 睿尽似乎也知道了事情的真相，美珠痛哭抱著她说「我真是个坏妈妈」。 强豪哭著问妈妈为什么要这么坏，英顺也眼含泪水，说她只是想抓紧每一分一秒、快快乐乐地陪著强豪。



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