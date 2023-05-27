「刘尚雅」由她饰演！蔡秀彬加盟《全知读者视角》，安孝燮多年前曾表示：「想和她合作」

网路小说《全知读者视角》及同名改编漫画不只於韩国当地获得高评价和人气，在台湾等地也均有大批粉丝。

《全知读者视角》是韩国作家sing N song创作的网路小说，描述一名读者某天发现小说中的光景居然变为现实。为了拯救世界，与小说男主角等人一起展开奋战的故事。

随后，《全知读者视角》也被改编为同名网漫，台湾等地的粉丝们可以通过Line Webtoon‎观看。

如今，‎《全知读者视角》将改编成同名电影‎，由《与神同行》、《恐怖攻击直播》班底制作，并找来安孝燮、李敏镐分别饰演「金独子」和「刘众赫」。消息一出，网友们纷纷制作「假想剧照」於Twitter上分享，氛围感十足！

昨日（26日）则有消息指出，蔡秀彬也将合流《全知读者视角》并饰演「刘尚雅」。刘尚雅是金独子在「Minosoft」的同期同事，已经晋升为正式员工。性格细腻、待人关怀，在同伴中有著冷静的领导力。特别的是，安孝燮曾在2017年的某个采访中表示，想与蔡秀彬合作。他认为蔡秀彬拥有善良的面貌，即便不是饰演恋人，也想一起合作。

잘 어울리시는뜻 채수빈 배우님 pic.twitter.com/415n6b9AoP — 두루마리 (@dr_djwkd) May 26, 2023

▲刘尚雅於网漫的形象中为左图，不晓得各位觉得这个选角如何呢？

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